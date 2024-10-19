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G7防長會議將登場！　聚焦中東衝突、俄烏戰爭

▲▼真主黨火箭攻擊以色列。（圖／路透社）

▲ 中東戰火逾1年不熄。（圖／路透）

文／中央社

在中東局勢危險升級、烏克蘭將面臨另一場冬季的戰鬥而壓力與日俱增的背景下，七大工業國集團（G7）國防首長今天將在義大利那不勒斯（Naples）召開會議。

法新社報導，目前擔任G7輪值主席國的義大利籌辦了第一場以國防為主題的部長級會議，會議地點在義大利南部城市那不勒斯，北大西洋公約組織（NATO）的一座基地也位於這座城市。

義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）在布魯塞爾告訴媒體，他親自要求召開這場會議，因為國際社會正面臨許多衝突。

克羅塞托說，「世界7大經濟體召開會議討論觀光、文化到能源等所有議題之際，卻未能在我們所置身的這樣一個歷史性時刻就國防議題召開會議，令人感到不可置信。」

克羅塞托表示，這場為期一天的會議將給予「充分空間」討論不斷升級的中東衝突，除此之外，議程還包括俄烏戰爭、非洲的發展以及亞太地區安全。

會議召開的前兩天，以色列宣布巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）首領辛瓦（Yahya Sinwar）遭以軍擊斃。辛瓦策劃發動去年10月7日對以色列的襲擊，隨之引發加薩（Gaza）戰爭。

G7防長也將關注烏克蘭。烏克蘭面臨第3個冬季戰事、東部戰場失利；若美國前總統川普在11月5日的總統大選勝選入主白宮，烏克蘭還可能面臨美國減少軍援。（譯者：李佩珊／核稿：嚴思祺）

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