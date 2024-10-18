新婚「護士妻」激戰醫生！　綠帽尪控訴反被虧絕望輕生

▲護士妻出軌醫生，丈夫輕生。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

中國浙江有一名人夫發現護士妻子和醫院內的醫師有一腿，這名人夫衝到妻子的醫院討說法，但卻到被輕視，不堪受辱的人夫本月2日走上絕路，男子的媽媽悲痛的將事情曝光在網路上，引發討論，而涉事的浙江省立同德醫院也做出回應，表示已對涉事醫生和女護士進行了停職處理。

▲丈夫生前控訴。

根據《澎湃新聞》報導，死者的母親在微博上表示，兒子王姓男子發現護士妻子偷吃，對象居然是醫院內的醫師，據家屬表示，26歲的王男和同齡的毛姓妻子，兩人登記結婚已有1年，家屬稱，王男無意間發現妻子偷吃的對話紀錄，對象是跟愛妻同一科室的劉姓男醫生，對方早有家室。王男生前控訴，妻子和劉男從2024年4月30日微信互加好友，此後發生過兩次性關係。

▲丈夫生前控訴。

據王男生前指控，當他發現對話紀錄的時候，兩人仍然在熱聊熱戀，家屬還表示，王男事後找到劉男，兩人約好了見面時間，之後兒子遭劉男言語嘲諷以及醫院高層的漠視，心理嚴重遭受打擊輕生。

根據醫院的說法，7月31日上午8點左右，王男到毛女所在科室反映劉男、毛女有關問題。期間，王男甚至還]報警，而院方第一時間成立以院領導為組長的調解小組並開展工作。經調解，毛女、王男情緒得到平穩，並於當日上午9點30分左右一起離開醫院。

通報稱，鑒於王男反映的劉男與毛女涉嫌生活作風問題，經研究，我院於當日上午11時左右對醫生劉男、女護士毛女進行了停職處理。同時，醫院紀檢監察部門啟動初核程式，後續將依紀依規進行處理。醫院同時強調，對於王男的離世相當遺憾，而院方也會進一步針對全院醫護人員職業道德，和社會公德進行教育。

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▲醫院針對事件聲明。（圖／翻攝自虎哥-財經微博）

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