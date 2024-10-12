女租客全裸出浴！男房東突探頭　開錯門看2秒...要賠4.7萬

▲台中一名房東誤開房客房門，挨告要賠4萬7110元。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名黃姓房東帶客人看房時，拿鑰匙誤開女房客房門，被女房客告上法院。女房客主張，當時房東擅自開門，探頭往房內查看，剛好她洗完澡全身赤裸，遭房東上下打量，全身被看光，憤而對他求償51萬餘元。台中地院審理，認為房東確實誤開黃女房門，侵害她隱私權及其居住安寧，判房東要賠4萬7110元。可上訴。

黃女表示，她向黃姓房東承租3樓套房，於去年5月29日下午4時許，她剛在住處洗完澡，正赤裸從浴室走到窗台拿衣物，房間大門突然被打開，竟然是房東拿萬能鑰匙擅自開門。房東見門有上門鍊，還用力將門鍊撞斷，探頭將上半身擠進門內，看到她沒穿衣服，上下打量一番後，才笑稱「失禮啦，開錯門」，並將門關上。

黃女飽受驚嚇，覺得隱私權、身體權、名譽權及居住安寧權都被侵犯，加上案發後出現焦慮、恐慌的情況，就醫後仍無法工作，需要家人陪伴照顧3個月以上，提告對房東求償醫療費、看護費、不能工作損失等共22萬餘元，另求償精神撫慰金20萬元，共51萬餘元。

全案審理時，房東辯稱當天他帶租客看隔壁房，不小心開錯門，但他從門縫中看到房內堆放物品，就意識到開錯房，趕緊將門關上，他沒看到黃女，甚至根本不知道黃女在房內。

法官檢視監視器畫面，案發時房東手拿文件，帶領一對男女行經走廊，房東打開黃女房門後向前探頭1、2秒，隨即關上房門，並打開左側房間房門帶領男女進入，研判房東即便有看到黃女，應是匆匆一瞥，而非察覺開錯門仍故意撞斷門鍊。

法官認為，黃女案發後到身心科就診，支出醫療費用7110元，應由房東賠償，另黃女並無提供罹患創傷後壓力症等相關診斷書，也無法證明門鍊是案發時撞斷，或證明當時她全身赤裸，然而房東拿鑰匙誤開她房門，已構成過失侵權，侵害了黃女的隱私權和居住安寧，判房東要賠4萬元，合計醫療費共應賠償4萬7110元。可上訴。