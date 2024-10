奪命12秒！滑翔傘「高空交纏」失控下墜　巴西男當場摔死

▲2人的滑翔傘繩索交纏,盧卡斯不幸墜落身亡。(圖/翻攝自YouTube/Guarujá 1000Voltz)



記者吳美依/綜合報導

巴西聖保羅發生恐怖意外,2名滑翔傘運動員的繩索糾纏在一起,雙雙失控下墜,其中一人不幸身亡,事發過程都被鏡頭拍下。死者盧卡斯(Lucas Ribeiro Macedo)出發前才拍影片坦言,自己其實非常害怕,如今令人不勝唏噓。

G1等外媒報導,這起悲劇發生在7日下午,盧卡斯才剛跳下去,就跟55歲的法比歐(Fábio Donizete da Silva)糾纏在一起,2人快速下墜的同時,滑翔傘明顯不聽使喚。

事實上,2人都具有滑翔傘相關證照,但法比歐幸運被卡住,因此僅手臂脫臼,送醫之後恢復良好,盧卡斯卻在繩索斷裂後,重重摔在地面上,被醫護當場宣告不治。

#Acidente



Piloto que morreu em colisão de paragliders no litoral de São Paulo postou vídeos momentos antes do acidente.



O tatuador vicentino Lucas Ribeiro Macedo, de 31 anos, disse que estava com medo e ansioso.



O piloto de paraglider e tatuador vicentino Lucas Ribeiro Macedo,… pic.twitter.com/lYRR6rl2db