美女營養師是小三！　網紅正宮被挑釁10年「腦溢血」亡

圖、文／CTWANT

員榮醫院國際醫療部主任黎雨青憑藉帥氣外表和優良形象走紅網路，除了是營養品亞培安素代言人，還在台中馨美美學診所和全能家醫診所任職，每月收入約40萬元，而他與「氧氣女神」、網紅營養師陳嫚羚外遇超過10年，更大方幫小三買房，蕭姓妻子支持其事業多年，他卻一再縮減給老婆的家用，蕭女買件衣服都換來他的一頓怒罵，差別待遇也讓蕭女親友難以接受。

▲網紅醫師黎雨青憑藉帥氣外表和專業形象多次上節目，還營造愛妻好丈夫人設，實則已背叛家庭多時。

「黎雨青對小三花錢不手軟，老婆卻是買件衣服都要被罵。」蕭女親友恩恩（化名）回憶，黎雨青在2022年大手一揮，在台中幫小三出頭期款買房，地點更選在蕭女長輩家附近，2人出入的親密畫面更多次被蕭家親友直擊，相較於對外遇對象的大方，黎雨青對妻子則是斤斤計較。

恩恩說，蕭女生性儉樸，在黎雨青的一再哭窮下，家用2022年從原先的6萬降到4萬元，蕭女得自己倒貼錢才能維持家計，而蕭女因丈夫的背叛身心俱疲，在親友建議下買一件8000元的衣服想安慰自己，卻換來黎的一陣怒罵，她此後花錢更畏首畏尾，直到9月因腦溢血喪命，身為「醫生娘」的蕭女都幾乎沒有名牌服飾或包包。

▲網紅營養師陳嫚羚形象良好，各種產品代言接到手軟，實則當黎雨青小三10年，黎雨青更買房相贈。

據了解，黎雨青的家境並不優渥，他與牙醫弟弟黎雨憔都是國防大學醫學院畢業，蕭女娘家在小倆口結婚時，還配合黎的工作地點，在台中幫付頭期款購置婚房，蕭女婚後更全心支持丈夫的醫療事業。

「他說要開藥局，公公婆婆說要買房投資，蕭女都有出錢。」恩恩回憶，黎雨青是公費生，畢業分發國軍臺中總醫院家庭醫學科，薪水跟其他醫生比也相差一大截，而當時黎父想在苗栗老家蓋房，要求2個兒子出錢贊助，黎雨青因而將自己大部分的存款交給父母，之後還數度向妻子開口。

▲蕭姓正宮因丈夫婚外情而身心俱疲，最終因病身亡，享年僅46歲，其親友萬分不捨，決定公布黎雨青的真面目。

蕭女出身音樂世家、家境殷實，黎雨青的父母在蓋房後，又開口稱想在新竹買房投資，黎也說自己想合夥開藥房，蕭女先後給丈夫數百萬元，陪著黎雨青從窮學生、住院醫生到如今的大網紅，還在家醫診所擔任執行長．原以為能就此苦盡甘來，最終等來的竟是無情背叛。

2014年間，蕭女發現黎雨青外遇時任藥廠業務、如今的網紅營養師的陳嫚羚，陳嫚羚多次傳訊息挑釁，黎父黎母也因蕭女長期服用類固醇無法生育的頗有微詞，蕭女在數度爭吵後身心俱疲，提出要結束婚姻。

▲蕭女拿了數百萬元給丈夫買房開藥局，投入的錢都付諸東流，黎雨青卻不願支付贍養費離婚，連給妻子的家用都一再縮減。

由於黎雨青聲稱自己的投資都血本無歸，蕭女付出的數百萬元也就此付諸東流，蕭女因而要求黎雨青支付600萬贍養費結束這段婚姻，黎雨青卻兩手一攤，表示自己沒錢不願離婚，更無法與陳嫚羚「斷乾淨」，這段畸戀也因而僵持10年，最後還約定好「一人一天」，每周一、三、五在小三處，二、四、六則回歸家庭。

針對本刊的查詢，黎雨青表示，此事已是將近10年前發生，而如今妻子病逝，不知有心人士為何要就此事做文章，也再次對家屬造成傷害。此外，記者致電陳嫚羚經紀人遭拒接，另再發送簡訊致經紀人和陳嫚羚粉絲團，但至截稿前均未得到回應。

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