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34公斤珍珠藏床底10年！竟是「世界最大珍珠」...價值超驚人

有漁夫藏床底10年的珍珠，價值竟高達上億美元。（示意圖／Pixabay）

▲有漁夫藏床底10年的珍珠，價值竟高達上億美元。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

珍珠是軟體動物的產物，有許多不同用途，價值也依光澤、顏色和大小等各種不同因素決定。菲律賓巴拉望有一名漁夫發現了巨大珍珠，竟將它藏床底10幾年，之後被發現後命名為「普林塞薩之珠」，被預估價值有上億美元。

綜合外媒報導，巴拉望普林塞薩有一名漁夫，10多年前在海邊遇到船錨卡住的狀況，下海後看到船錨卡在「巨硨磲蛤」裡，沒想到在其中竟發現1顆超巨大珍珠；不過漁夫並不當一回事，只是把巨大珍珠拿回家放在床底收藏，把它當幸運符，出海前會摸摸它。

菲律賓一名漁夫10年前找到重達34公斤的天然珍珠，竟將其藏床底，近年才被公開命名為「普林塞薩之珠」，是世界最大的天然珍珠。（圖／翻攝自臉書／Haim Chicken）

▲這顆天然珍珠，近年才被公開命名為「普林塞薩之珠」，是世界最大的天然珍珠。（圖／翻攝自臉書／Haim Chicken）

過了好幾年後漁夫要搬家，但這顆巨大珍珠攜帶不便，他決定把珍珠交給在當地觀光局工作的姑姑保管，姑姑一見巨大珍珠很驚喜，建議漁夫把珍珠交給當地市長，在市政廳展示。最意外的是，漁夫的巨大珍珠被專業人士鑑定，珍珠長約67公分、寬約30公分，重達34公斤，分析它的價值超過1億美元。

但普林塞薩之珠尚未被國際認證，截至目前為止，國際認證全世界最大的珍珠是「老子之珠」（Pearlof Lao Tzu），是1930年代在巴拉望海域被發現，重量有6.35公斤。待普林塞薩之珠獲得認證後，就是全世界最大的天然珍珠。

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