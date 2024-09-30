獨／抓到了！恐嚇性騷多名北市女議員　檢警拘提士林1男子到案

▲北市多名女民代收到恐嚇性騷擾電郵。（資料圖、圖說下同／記者林敬旻攝）

記者張君豪／台北報導



台北市多名女市議員陸續接獲恐嚇性騷電子郵件，北市刑大初步統計，包含民進黨籍顏若芳和另名不願曝光的國民黨籍女議員收到恐嚇性騷電子郵件，信義、士林警方在今天受理報案程序後展開追查，北市刑警大隊科偵隊、士林、信義警分局共組專案小組，根據歹徒上網發送郵件IP歷程及排查轄內的恐嚇慣犯、鎖定一名家住士林48歲男子，涉嫌寄發恐嚇性騷電郵，今天傍晚將他逮捕到案。



寄發恐嚇、性騷擾電郵的歹徒發送郵件內容相當噁心，郵件噁心露骨指稱北市議會女市議員是「超低賤母豬肉便器奴奴隸」還表示要「乖乖趴著、同時Ｘ死你們」案件經由案發地信義、士林警分局彙整後統籌由北市刑警大隊科偵隊接續辦理，民進黨籍女市議員顏若芳今受訪表示「絕對不會忍氣吞聲，會勇於站出來捍衛自己權益」呼籲歹徒，評論應謹言慎行，不要逞口舌之快而遭法律追溯。。



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北市刑大證實晚間晚間逮回一名涉案嫌疑人，警方將從上網歷程比對涉案人的手機和電腦等上網資料，釐清犯嫌涉案程度。經警方偵訊和對涉案人手機進行初步鑑識後，初判該男子應無涉案直接證據，警方偵訊後請示檢察官將該男請回。

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