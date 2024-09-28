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餐酒館爽喝開特斯拉回家　自撞分隔島「車側翻輪胎噴飛」畫面曝

記者邱中岳／台北報導

北市中山區在28日凌晨3時許，發生1名男子開著特斯拉，沿著民族東路西往東方向，卻突然撞上中央分隔島，整台車左前輪瞬間噴飛，後方汽機車見狀立刻緊急煞車，警方到場在駕駛身上聞到濃厚酒味，男子才坦承在餐酒館喝完後準備開車回林口才發生事故，酒測值達1.38。

警方調查，在北市中山區民族東路、新生北路3段口，發生1名40歲的洪姓男子，開著要價百萬的特斯拉，撞上中央分隔島，警方到場聞到洪姓男子身上濃厚酒味，立刻要求其下車接受酒測檢查，酒測值竟然高達1.38，警方訊後依照公共危險將洪帶回派出所偵訊。

▲▼特斯拉男酒駕從北市中山區想回林口，自撞分隔島連輪胎都噴飛。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲特斯拉男酒駕從北市中山區想回林口，自撞分隔島連輪胎都噴飛。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，28日凌晨3時許，洪姓男子從北市中山區中山北路3段的一處餐酒館喝完酒離開，但是竟然直接開車要回林口住處，右轉民族東路後原本要繼續上國道，但在上國道之前就發生自撞意外，所幸當時並沒有人員傷亡，如上國道肇事後果恐不堪設想。

據悉，警方調閱監視器畫面，發現洪姓男子駕駛的特斯拉轎車，突然往中央分隔島偏移，最後毫無煞車情況下撞上分隔島，衝撞力道之大，導致特斯拉左前輪直接噴飛，整台車就側翻在民族東路上，後方的汽機車見狀也立刻停下確認狀況。

▲▼特斯拉男酒駕從北市中山區想回林口，自撞分隔島連輪胎都噴飛。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲他從北市中山區酒駕想回林口，自撞分隔島整台車側翻馬路中央。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼特斯拉男酒駕從北市中山區想回林口，自撞分隔島連輪胎都噴飛。(圖／記者邱中岳翻攝）

洪姓男子坦承，當時因為與朋友在餐酒館餐敘，席間有喝了一些酒，但是為了貪圖方便，所以才會開車回到林口住處，但是因為實在喝太醉，根本就忘記自己喝了多少量，事後清醒才趕到懊悔不已。

據了解，洪姓男子所開的特斯拉，初步了解為Model 3，擁有堅固的車身結構，台灣一共引進3個版本，最快0至100加速只要3.3秒，時速最快可以達261公里，最佳續航力的版本則可以行使619公里之遠，價格則是從200萬起跳。

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