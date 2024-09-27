男子偷襲網咖「翹臀女店員」5秒　結局慘烈

▲女性臀部。（圖／達志／示意圖）

圖、文／鏡週刊

基隆市一名劉姓男子，在仁愛區某家網咖，見年輕的A姓女店員翹臀相當性感，竟然趁少女背對他、彎腰收拾隔壁桌面時，伸手撫摸少女臀部；女子不甘受辱提告，法官勘驗店裡監視器畫面，證實他「襲臀」五秒鐘，犯罪事證明確，依《性騷擾防治法》判劉男拘役40天，得易科罰金4萬元，平均摸一秒罰八千元。

去年7月，劉姓男子到基隆市仁愛區一家網咖，見20歲的A姓少女子年輕貌美，還有個性感的翹臀，於是起了淫念，當晚7點多，A女背對劉男，忙著收拾隔壁桌的飲料、杯子，她彎著腰，向後蹶起的屁股對著劉男，讓他一時「凍未條」。

劉男伸手撫摸A女臀部，起先A女以為對方是不小心碰到，沒想到那隻不安分的手竟然搓揉起來，她趕緊轉身，劉男還來不及縮回鹹豬手，被她逮個正著，A女不甘受辱，立刻報警，由於劉男到案後坦承犯行，基隆地檢署檢察官聲請簡易判決。

基隆地院法官調閱監視器，發現劉男撫摸A女翹臀達5秒鐘之久，認定犯罪事證明確；判決書指出，被告與女店員素不相識，明知臀部為身體隱私部位，不顧女店員感受，為滿足淫慾任意觸碰、撫摸，造成女店員心理嫌惡、驚懼，但考量劉男到案後坦承犯行，態度良好，因此依性騷擾防治法之《性騷擾罪》將他判處拘役40日，得易科罰金4萬元。

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