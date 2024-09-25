太管處志工震後回歸！12人3天手護步道　山友「一人一石」參與

▲步道志工和管理處同仁一行12人再次前往小奇萊步道，進行3天手作步道的維護工作。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣步道志工自民國99年成軍至今已10多年，改善的足跡包括轄區小奇萊步道、石門山步道、大禮（水管路）步道、白楊步道、綠水合流、綠水文山步道及砂卡礑步道等。太管處表示，雖然花蓮0403強震，震亂了原有的生活常規和工作計畫，在快速調整後，步道志工隊一如往昔，在夏季回到高山的步道，踏石築夢！

炎炎盛夏前往高山步道活動是最消暑的休閒娛樂，除了健行、登山外，在太魯閣園區內的高山步道上還有一群步道志工，以雙手手作修復步道，身體力行友善大地的行動。

今年8月由步道志工和管理處同仁一行12人再次前往小奇萊步道，進行3天手作步道的維護工作。改善的工項包括維護清理原已設置的導水溝，精進地形排水設計，及設置階梯、鋪面改善，有效解決多處路面積水問題；另增設邊坡砌石駁砍（長度總計約11公尺），防止凍拔現象和沖蝕溝加劇，讓步道品質不再惡化。步道志工隊與其他類型的志工服勤型態較為不同，高山路遙施作時需以人力收集、運送現地可用材料（石材或砂石），得付出相當大的體力勞動，還要多人分工合作才能有成。

在步道施作現場尤其需要相當多人力幫手，此次小奇萊3天手作步道維護，所需石材總計重量約計有7-8公噸。為讓民眾有機會參與步道維護，太管處於現場宣導「一人一袋一石護步道」，讓路過的山友以自身的力量，協助石材、工具的運送，除可親身體驗步道維護困難之外，看到步道旁共同參與運送暫放的石材，回歸成為腳下的步道時，除了給予高度肯定外，還有多了一份榮譽和參與成就，這也是太管處發起「一人一袋一石護步道」的宣導目標，期望透過共同參與，喚醒大眾珍惜高山步道構築不易，愛護設施落實公民道德精神。

太管處也呼籲使用者共同一起用行動愛護步道環境，尤以小奇萊、石門山和合歡北峰等步道是最容易親近的高山步道，也因此承受相當大量的遊憩壓力，國家公園歡迎遊客來體驗自然，也邀請大家一起來保護山林，可以先從不走捷徑、不踩踏箭竹植被、行走在既有步道上等無痕山林原則開始做起。

太管處呼籲，如果對手作步道有興趣，也歡迎可以留意太魯閣國家公園網站，未來若有步道志工招募的機會，也歡迎大家一起來參與。