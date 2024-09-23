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臺大EMBA「戈19」誓師出發　堅強陣容長征121公里玄奘之路戈壁挑戰賽

▲臺大EMBA「戈19」誓師出發，挑戰長征玄丈之路戈壁挑戰賽121公里長跑。（圖／臺大EMBA提供）

▲臺灣大學EMBA「戈19」A隊隊長璁戈代表全體隊員接受管理學院胡星陽院長授旗。（圖／臺大EMBA，下同）

記者陳弘修／台北報導

「戈十九，好上加好！」由臺灣大學EMBA66位師生組成的「戈19挑戰隊」22日舉行誓師大會，由管理學院胡星陽院長親自授旗。一行人準備在9月27日啟程前往中國甘肅瓜州，參加10月1日至4日為期四天的第十九屆玄奘之路戈壁挑戰賽，在三天內完成121公里長跑。

玄奘之路戈壁挑戰賽簡稱「戈賽」，是以全球著名商學院為參賽主體的分段多日戈壁荒漠耐力賽，自2006年舉辦首屆比賽以來，18年來共吸引近百所來自全球頂級商學院共170支參賽隊參加，希望通過徒步穿越1300年前玄奘西行的古道，讓賽者身臨其境地體驗「理想、行動、堅持、超越」的玄奘精神，感受絲綢之路經濟文化交流和發展的歷史意義。這場賽事不僅考驗體能，更需依賴堅強的心理素質和團隊協作能力，多年下來也已成為學校師生挑戰自我、鍛鍊領導能力與跨文化交流的互動平台。

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根據戈賽賽事規劃，全程約121公里，每天需完成30公里左右的賽程，參賽者需在四天內穿越滿是礫石的黑戈壁、駱駝刺叢生的鹽鹼地、火燄山般的古道和峽谷等特殊地形，可能面臨高溫、強風、甚至沙塵暴等嚴峻氣候，白天須自備水袋和補給在艱困的環境中保持高度專注與體能輸出，夜晚則在大漠中途紮營露宿。

這種遠離現代文明便利生活的長跑賽事也為參賽者帶來諸多考驗與三個關卡，比賽的第一天往往是檢視體能和團隊默契的關鍵階段；第二天的賽程強調戰術協調和策略分配；第三天則是整個挑戰的高峰，參賽者需在極度疲憊的狀態下持續前進；最後一天，隊伍必須迎接最終衝刺，為完成挑戰而奮力一搏。

▲臺大EMBA「戈19」誓師出發，挑戰長征玄丈之路戈壁挑戰賽121公里長跑。（圖／臺大EMBA提供）

▲戈19誓師大會全體隊員與特來前來打氣加油的師長、戈友群與來賓們合影。

在賽事的多元設計上，為了讓參加過賽事的戈友能有持續突破自我的機會，主辦單位在傳統的團隊競賽隊(A隊)、全程穿越隊(B隊)和單日體驗隊(C隊)之外，另設有連續22小時日夜兼程完成121公里的「A+個人賽」。

以今年台大參賽隊伍為例，其中有8位對原參加過去年的戈十八A隊，今年選擇報名參加「A+個人賽」，希冀以不退縮、不畏懼、不放棄的精神，展現「日夜兼程，榮光再燃」的毅力。

對於今年的台大戈19挑戰隊，負責培訓與參賽的執行團隊也提出「好上加好」的口號，在戈友們優良的傳統之上疊加創新作法，除了前期陪練與經驗傳承，還特別引入專業的體能教練和物理治療師，透過跨領域合作模式提供全面支持。在跑步、耐力鍛鍊、模擬戈壁環境等長時間訓練項目外，更安排隊員們參加各種戶外集訓，模擬可能面臨的地形和氣候挑戰，以提升應變能力；同時，執行團隊在安全把關前提下亦進行分組經驗傳承與行政支援，希望隊員之間有更多機會培養團隊意識，親身實踐戈壁管理學的精義。

▲臺大EMBA「戈19」誓師出發，挑戰長征玄丈之路戈壁挑戰賽121公里長跑。（圖／臺大EMBA提供）

▲今年代表台大管理學院出賽的十位A隊菁英選手。

▲臺大EMBA「戈19」誓師出發，挑戰長征玄丈之路戈壁挑戰賽121公里長跑。（圖／臺大EMBA提供）

▲今年代表台大管理學院出賽的B隊菁英選手。

談到經過長達個數月的訓練與即將踏上戈壁的感想，建設公司董座蔡錫全表示，戈壁馬拉松挑戰賽讓他體悟到與公司同仁或者與客戶之間都存在的團隊關係，在這項比賽裡只有一個人跑很快並沒有用，因為特殊的團體計分制度，何時伸手拉夥伴一把，何時該讓夥伴補充飲料，讓團隊一起創造最好的成績，才是最終獲勝的關鍵。

A隊成員沈君芳表示，經過共同訓練累積出的團隊默契，使A隊有信心挑戰今年極具企圖心的目標，期望能在為校爭取榮譽的同時也完成自我突破。

去年已經畢業的109級學生林一帆表示，面對即將到來的戈壁挑戰賽，自己既期待又緊張，雖然擔心會有突發狀況，但身邊有夥伴支持讓他有信心面對一切未知。106級的陳建廷也表示，他不是運動咖，但花了八年的時間培養了上戈壁賽道的勇氣，希望經過戈19的歷練，讓自己成為見識過大漠風光的戈壁英雄。

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