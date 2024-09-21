高雄「排毒一條街」被抄！紅牌10女全遭逮　老司機崩潰了

記者賴文萱／高雄報導

高雄九如路被稱為「排毒一條街」，一整條路上多以美容、按摩為主業，是在地老司機「人與人的連結」的熱區。 三民第一分局查緝不手軟，日前搜索一處養生館，在店內一口氣查獲10名越南籍女子，4名老司機原想趁下班「鬆一下」，結果反被員警的突襲行動嚇了一跳。全案偵訊後依涉嫌妨害風化案罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

▲高雄「排毒店」被抄！紅牌女服務生遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼排毒店在網路放上多名紅牌小姐性感火辣的照片招攬生意，主打很會按摩聊天。（圖／記者賴文萱翻攝）

這條「排毒一條街」在老司機界聲名遠播，眾多店家掛羊頭賣狗肉，誆稱按摩，但實際都在從事不法性交易。其中一家排毒店，在網路放上多名紅牌小姐性感火辣的照片招攬生意，主打「很會按摩聊天」、「時間足、服務也很好」，客人可以透過加入Line預約服務。

當三民一分局員警於19日21時許，持搜索票衝入現場時，現場還有四組客人及女服務生在場，面對突然現身的員警，眾人嚇傻待在原地不動。

▲▼警方搜索一處養生館，在店內一口氣查獲10名越南籍女子，4名老司機。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方一口氣查獲越南籍阮女（29歲）、阮女（35歲）、潘女（31歲）、楊女（45歲）、范女（39歲）、陳女（39歲）、裴女（24歲）、阮女（43歲）、陳女（38歲）、阮女（25歲）等10人。其中，至少有3位都是曾在網路上用來招攬生意的紅牌。

另外，現場還逮到客人黃男（35歲）、陳男（26歲）、郭男（26歲）、蘇男（30歲）等4人從事非法半套性交易。經了解，蘇男、郭男、陳男是下班後想來個放鬆舒壓，卻竟被警方逮個正著，不料舒壓卻得到反效果，整個人嚇到緊繃起來。

還有一名黃男則是回頭客，與小姐互加私人LINE帳號後，以LINE預約上門尋芳舒壓。4男均坦承以90分鐘新台幣1600元之代價與服務小姐從事半套性交易，現場查扣潤滑液、營收日報表及性交易所得新台幣14,100元等相關證物。

▲▼警方在現場查扣營收日報表，及性交易所得新台幣1萬4100元等相關證物。（圖／記者賴文萱翻攝）

負責人許男（42歲）到案說明後，全案依涉嫌妨害風化案移請高雄地檢署偵辦。阮女等10名女服務生及4名男客則依違反社會秩序維護法移請高雄地院簡易庭裁處。

後續針對涉案養生館行政違規部分，三民一分局將運用第三方警政策略，函報市府相關局處進行裁罰，以擴大執行成效。