快訊／3縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者鄒鎮宇／台北報導

中央氣象署針對3縣市發布豪大雨特報，因南方雲系北移及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（20）日苗栗縣、台中市及南投縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，南投地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。

豪雨地區

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苗栗縣、台中市、南投縣

大雨地區

南投縣

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署