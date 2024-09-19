超會演！遇臨檢急轉巷內1秒躺平　酒測超標慘了「車是朋友的」

記者鄧木卿／台中報導

台中警方在中秋節前一晚(16日)執行取締酒駕勤務時，發現有輛自小客車到攔查點前急忙轉進巷弄，覺得可疑，員警追進巷內就看到車子停在路邊，駕駛拉平座位躺平，佯裝休息，不過還是被識破，44歲的葉姓男子酒測值0.24mg/l，依法開罰之外，車子被移置保管，葉男十分懊悔，直呼車是向朋友借的，這下子不知如何交代。

▲▼汽車男遇臨檢急轉進巷內躺平，結果酒測超標懊悔不知如何向朋友交代。（圖／民眾提供，下同）

台中市警局第二分局永興派出所，16日晚間11時至隔天凌晨1時，在中清路、進化北路口實施路檢，2小時內查獲3件酒後駕車，1人酒測值高達0.6mg/L，依公共危險罪嫌移送；另1人拒測，處18萬元罰鍰。

第3件是葉姓男子駕車行經該路口時，發現警察臨檢竟來個大轉彎迅速躲進巷內，並且立即停在路邊熄火，拉平座椅，假裝躺在車上休息，但整個過程都眼尖員警目睹，立即跟上前攔查。

葉男見伎倆被識破，坦承剛在朋友家烤肉喝啤酒，還借了朋友的車要開回家，沒想到酒測值超標，被依道路交通管理處罰條例處3萬元以上、12萬元以下罰鍰，自己駕照要吊扣1至2年，車子要被移置保管，葉男十分懊悔，不知該如何向朋友交代。