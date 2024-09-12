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林森北大樓地下室藏德州撲克賭場　霰彈槍「壓場」防黑吃黑

記者邱中岳／台北報導

北市警中山分局中山一派出所日前接獲情資，有德州撲克賭場進駐林森北路一棟大樓大樓地下室，甚至還有持槍「壓場」的情事，警方在7日凌晨前往攻堅，逮捕負責人、員工以及發牌的美女荷官，現場共計帶回10名賭客以及圍觀的10人。

警方調查，22歲的林姓男子，在北市中山區林森北路一棟大樓承租地下室，並且找來24歲的趙姓男子負責把風，另外聘請21歲的李姓女子擔任荷官，直接在裡面做起德州撲克賭場，並透過私人群組叩客，並且約定時間聚賭。

▲▼北市中山一派出所有賭場進駐，警方還在裡面查扣霰彈槍。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市中山一派出所有賭場進駐，警方還在裡面查扣霰彈槍。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，據悉幕後金主40歲的蕭姓男子，為了防止有黑吃黑、搶賭場的問題，還亮出霰彈槍「壓場」，警方在7日晚上前往攻堅，並順利查獲林姓負責人等3名人員，另外還有10名正在桌上的賭客，其餘現場10人則在旁邊觀賽，觀賽其中1人就是蕭姓幕後金主。

警方在場查扣抽頭金9千元、賭資34.6萬元，另外還有預備籌碼111萬、監視器、撲克牌賭具以及叩客用的手機，但是現場並沒有查獲槍枝，警方進一步前往林姓負責人汽車搜索，當場在裡面起獲霰彈槍以及5顆子彈。

▲▼北市中山一派出所有賭場進駐，警方還在裡面查扣霰彈槍。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方發現中山區地下室有德州撲克賭場，甚至還有持槍「壓場」防黑吃黑。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後將一干人等全部帶回，10名賭客則依照社維法裁罰，另外林姓負責人等3名工作人員依照賭博罪嫌送辦，因為林姓負責人供稱槍枝是蕭男持有，另外蕭則推卸是林的，雙方均依照槍砲罪嫌一起送辦。

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