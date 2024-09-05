快訊／涉勾結詐團！新北地院遭搜索「書記官被帶回」　警逮51人

▲律師、警察涉嫌勾結詐團，造假遺囑詐上億不動產，律師公證人蔡鴻燊。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者陸運陞、劉昌松、戴若涵／新北報導

台北市警中山分局建國派出所警員駱勁達，涉嫌配合不法集團，洩漏職務上查詢到的個資，協助製作假的獨居亡者遺囑，再由名律師蔡鴻燊造假公證，鑽制度漏洞，詐騙多名亡者遺留的房產與存款約上億元。檢方進一步調查後發現，新北地院一名書記官也涉入其中，5日上午遭調查局搜索後帶回，兩波行動共帶回51人，要偵訊釐清案情。

北檢2023年11月受理台北市政府地政局舉報，有不法集團利用偽造代筆遺囑向地政機關申辦繼承不動產過戶案件，檢方隨即指揮刑事局與調查局成立專案小組積極偵辦。檢方發現，總共有6件代筆遺囑均由蔡鴻燊認證，循線查出有多名蔡男公司員工也涉入其中。

而詐團的犯案手法為先從地政局下載未辦理繼承土地或建物列管名冊，取得被繼承人相關資訊後，利用警察及戶政人員查詢個資，再由公司業務前往勘查被繼承人建物，如發現被繼承人無子嗣或無法聯繫繼承人，便成為該集團下手標的，再偽造租賃契約，請不知情的鎖匠開門進入，找尋被繼承人筆跡及相關戶籍、土地權狀等資料，來偽造代筆遺囑。

專案小組歷經半年深入調查，釐清該犯罪集團組織架構、犯罪手法及成員分工，見時機成熟於7月23日、9月5日執行2波拘搜行動，其中不乏律師、里長、員警、戶政人員、地政士等專業人士。

法院先前裁定律師蔡鴻燊、警員駱勁達等5人羈押禁見，扣押房屋7間、土地14筆（初估市價約6千餘萬元）獲准，目前已清查該集團利用此手法申辦不動產過戶11件（6件即遂、5件未遂），不法所得達1億4千萬元。全案依詐欺、偽造文書、貪汙治罪條例等罪解送地檢。