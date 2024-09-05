快訊／雨勢升級！6縣市豪大雨特報　下到晚上

▲午後降雨明顯。（示意圖／資料照）
記者蔡亞樺／台北報導
午後降雨持續擴大，中央氣象署今（5日）下午2時50分針對6縣市發布豪大雨特報，其中台南市為豪雨等級，持續到晚上。
氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日台南市有局部大雨或豪雨，嘉義以南及台東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
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豪雨特報
影響時間：05日下午至05日晚上
＊豪雨：台南市
＊大雨：嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣
▲午後降雨明顯。（示意圖／資料照）
記者蔡亞樺／台北報導
午後降雨持續擴大，中央氣象署今（5日）下午2時50分針對6縣市發布豪大雨特報，其中台南市為豪雨等級，持續到晚上。
氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛及颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日台南市有局部大雨或豪雨，嘉義以南及台東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
豪雨特報
影響時間：05日下午至05日晚上
＊豪雨：台南市
＊大雨：嘉義市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣
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