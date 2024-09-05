吳怡萱「訐譙柯文哲」被翻出：真他X的！改變成真改變到哪

記者邱晟軒／綜合報導

柯文哲聲稱今年3、4月才得知京華城容積率達840%，引發外界質疑。有網友翻出民眾黨發言人吳怡萱7年前擔任記者時，就曾追問柯文哲京華城容積率問題。政治評論員吳靜怡今（5日）更挖出吳怡萱2016年在臉書上的貼文，當時她寫道：「我真X的不知道改變成真改變到哪去了！X」。對此，吳靜怡感嘆：「如今的吳怡萱，已經活成她當初口中真他X的模樣！」

近日，有網友發現，吳怡萱在7年前擔任記者時，曾就京華城容積率問題質問柯文哲。當時她問柯文哲：「市長，京華城容積率，真的會提高到560%嗎？」對此，柯文哲回應：「都發局有提供新聞稿。」

政治評論員吳靜怡今天在 Threads 社群平台發文，翻出吳怡萱8年前在臉書的貼文，當時吳怡萱寫道：「我真X的不知道改變成真改變到哪去了！X」。吳靜怡感嘆，「記者怡萱的話，八年後，依舊是我的心聲，只是現在的吳怡萱已經活成她口中真他X的模樣。E04！」

▲吳靜怡翻出吳怡萱2016年「訐譙柯文哲」貼文。（圖／翻攝自吳靜怡Threads）

針對此案，吳靜怡在臉書上也發表意見，指出民眾黨需要搞清楚柯文哲的身份，強調柯文哲是圖利京華城、迫害台北市市民權益的前市長，呼籲不要隨意扇動朝野對立來情勒民眾黨支持者。她提到，針對京華城弊案，柯文哲早在今年7月30日曾表示：「對啦~圖利但不合法嗎？」這句話已成為柯文哲的自白。

吳靜怡還質疑，木可公關公司是否僅是單純的服務型公司，並提到柯文哲競選總部的帳本是否存在特殊金流的私帳。根據木可公司與柯文哲競選總部簽訂的合作契約，競選總部需提撥小物銷售總額不高於10%給木可公司作為授權費用，競選總部已匯款1500萬元。她強調，競選總部申報收入內並無1.5億的競選小物，質疑這1.5億的款項去向。

此外，吳靜怡也提出疑問，柯文哲競選關係鏈中的廠商是否曾接過京華城集團相關案件，或在競選期間接案後，發票開給京華城集團或其子公司請款。

她諷刺柯文哲「不知道先生」的形象已成為全台笑柄，並警告民眾黨若再製造「民主烈士」般的氣氛，恐怕只會嚇跑中間選民，留下激進份子。她呼籲柯文哲勿再操弄民粹情緒，使支持者成為被欺騙的受害者，並提醒已有一位支持者因事件輕生，這是嚴峻的警示，不要自私，再害了別人家的孩子。

事實上，吳怡萱在擔任記者時曾追問柯文哲關於京華城容積率的問題。吳怡萱昨日說明，表示當時柯文哲的回應是建議她去詢問都發局，並提到都發局會發佈相關新聞稿。吳怡萱指出，柯文哲主席在擔任市長期間，整個容積審議過程是在都市計畫委員會進行的，因此他對審議決策過程並不知情，且無法干涉個案。