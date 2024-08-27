日本爆食人菌疫情！疾管署示警2類人侵襲性感染風險高　恐爆菌血症

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

日本「食人菌」疫情不斷升溫，統計今年已通報1333起病例，造成至少250人死亡，且病患多集中於城市地區。疾病管制署副署長羅一鈞今（27）日表示，食人菌為A型鏈球菌感染，目前國內監測沒有異常增加。防疫醫師林詠青提醒，慢性病免疫力低下者、嬰幼兒，可能有侵襲性感染風險，嚴重恐導致壞死性筋膜炎、菌血症，若前往日本要特別小心。

外電報導指出，日本大多數的患者通報集中在城市地區，今年東京都的患者有184人，神奈川縣有91人，其中大阪府的確診人數為76人，超越了去年的64人。

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國內與日本交流往來密切，是否有受到影響？羅一鈞表示，有透過合作醫院實驗室監測掌握每周分離A型鏈球菌菌株數，目前和上半年一樣沒有特別增加與減少，夏天分離情形比春天少，沒有看到像日本這樣的上升趨勢。

林詠青表示，俗稱「食人菌」疫情其實是A型鏈球菌感染，通常在人體存在部位是喉嚨與皮膚，有可能造成感染部位是皮膚化膿感染、咽喉發炎，如果慢性病免疫力低下、嬰幼兒，則可能有侵襲性感染，稱為食人菌是因為可能會有壞死性筋膜炎，讓深部組織肌肉壞死性發炎，還有菌血症、肺炎、廣泛血流感染造成毒性休克症候群等。

至於到日本旅遊要如何防範，林詠青表示，一般民眾侵襲性感染風險不高，至於受感染高風險族群還是要戴口罩、洗手以預防。