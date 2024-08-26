全球第二大鑽石！波札那出土　總統驚呆瞪大眼：WHAT

▲波札那共和國挖掘到寶石級別巨鑽，總統當眾驚呼「What」。（圖／翻攝自X／TRT World）

記者邱晟軒／綜合報導

波札那共和國近日挖掘出一顆重達2492卡的巨型鑽石，成為全球第二大已知鑽石。這顆鑽石的價值初步估計至少達4000萬美元（約新台幣12.8億元）。波札那總統馬西西（Mokgweetsi Masisi）親手接過這顆鑽石時，更是驚訝得脫口而出「What」，誇張表情逗得現場笑聲不斷。

根據英國廣播公司（BBC）23日報導，加拿大鑽石開採公司 Lucara Diamond 日前在非洲南部的波札那共和國開採到一顆重達2492卡的巨型鑽石，品質達到寶石級別，外觀璀璨奪目。

▲波札那共和國挖掘到寶石級別的巨鑽，總統驚呼「What」 。（圖／Mokgweetsi Masisi臉書）

波札那總統馬西西親手接過這顆巨鑽時，驚訝之情溢於言表，當場發出「What」的讚嘆聲，還誇張地帶上鑑定珠寶用的放大鏡，仔細觀察鑽石的紋理和光澤。馬西西表示：「這真是讓人難以置信，我很幸運能在我的任期中見到這顆鑽石。」

負責此次鑽石開採的加拿大公司Lucara Diamond 總經理納西姆·拉里（Naseem Lahri）也對這一歷史性的發現感到驕傲，並稱：「這是歷史的見證，我為這顆波札那的寶石感到無比自豪。」