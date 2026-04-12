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沖繩「知名牛排屋」食安危機！9人吃完狂腹瀉血便　5門市勒令停業

▲▼牛排。（圖／達志影像／newscom）

▲日本沖繩當地知名牛排屋出現集體食物中毒。（示意圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本沖繩知名美式牛排連鎖品牌牛排屋88爆發食安危機！旗下5間門市發生集體食物中毒事件，共有9名顧客用餐後出現腹痛、腹瀉、血便，經檢驗皆感染腸道出血性大腸桿菌O26。由於涉及多店鋪且影響擴大，沖繩縣與那霸市已對相關門市祭出自11日起為期5天的停業處分，要求業者全面改善衛生。

根據日媒《琉球新報》、《沖繩電視台》，這起食安事件發生於今年3月初至月底期間，9名患者年齡從未滿9歲至40多歲不等，皆曾在沖繩縣內該連鎖品牌多家牛排店用餐，之後陸續出現腸胃不適症狀。相關單位檢驗後，確認所有人均感染腸道出血性大腸桿菌O26，屬於常見但具風險的食源性病原菌。

調查指出，發生問題的5間店鋪均隸屬同一集團，包括那霸市國際通2間門市、市內購物中心店，以及北谷村與恩納地區門市。由於屬連鎖體系，當局除對涉事門市祭出停業處分，也同步對整體營運公司進行行政指導，要求全面檢討作業流程。

衛生單位進一步分析，9名顧客皆曾食用使用加工肉製成的「切塊牛排」，疑似在烹調過程中未充分加熱。報導指出，相關肉品在那霸市的中央廚房進行筋切等加工處理後配送至各門市，但此類加工可能讓細菌進入肉品內部，若未加熱至中心溫度達標，恐增加感染風險。

儘管業者原本要求將牛排烹調至「中偏熟（medium well）」以上，確保熟度，但實際操作中卻存在以表面焦色判斷熟度的不當情況，導致未完全加熱的肉品仍被端上桌，成為此次食物中毒的關鍵原因。

據悉，9名患者中有8人為外縣市旅客，包括觀光客與參與社團活動的學生，凸顯事件對觀光形象的衝擊。對此，業者出面致歉表示，「在沖繩被視為牛排文化代表的情況下發生食中毒，深感抱歉」，未來將強化加熱溫度檢測，並全面落實員工教育訓練與衛生管理，以防止類似事件再度發生。

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