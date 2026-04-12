美伊破局！3超級油輪闖荷莫茲「2艘急掉頭」　僅1艘通過

▲荷莫茲海峽重啟是美伊談判關鍵議題之一。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

船舶追蹤數據顯示，3艘超級油輪11日深夜自阿曼灣駛向荷莫茲海峽，並在12日清晨來到伊朗拉拉克島附近，但就在美伊談判未達協議之際，其中2艘在最後一刻掉頭，最終只有一艘油輪順利闖關。

彭博報導，這兩艘調頭的超大型油輪（VLCC）分別是駛向伊拉克的Agios Fanourios I號以及懸掛巴基斯坦國旗、駛向阿拉伯聯合大公國的Shalamar號，至於第三艘成功闖關荷莫茲海峽的油輪則是Mombasa B，是從拉拉克島和葛希姆島（Qeshm）之間穿越駛入波斯灣，這是先前伊朗批准的航線。

Mombasa B尚未發出明確的目的地訊號。已知這艘油輪近期更名，現由Haut Brion 8 SA持有，該公司登記地址與南韓船舶管理公司Sinokor Maritime登記地址相同。

已知伊拉克與巴基斯坦先前都已獲得伊朗的通行許可，但這兩艘船突然折返的具體原因以及為何第三艘船順利成功通過，目前尚不清楚。而兩艘船臨時決定掉頭的時間點，恰好正值美伊談判未達協議之際。

荷莫茲海峽是全球最重要的能源運輸要道之一，美國與以色列2月28日開始對伊朗發動軍事行動以來，海峽實際上已陷入封閉，造成能源供應中斷。重啟海峽一直是雙方談判的核心議題之一，但雙方仍存有分歧。