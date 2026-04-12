　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美伊破局！3超級油輪闖荷莫茲「2艘急掉頭」　僅1艘通過

▲▼ 荷莫茲海峽重啟是美伊談判關鍵議題之一。（圖／路透）

▲荷莫茲海峽重啟是美伊談判關鍵議題之一。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

船舶追蹤數據顯示，3艘超級油輪11日深夜自阿曼灣駛向荷莫茲海峽，並在12日清晨來到伊朗拉拉克島附近，但就在美伊談判未達協議之際，其中2艘在最後一刻掉頭，最終只有一艘油輪順利闖關。

彭博報導，這兩艘調頭的超大型油輪（VLCC）分別是駛向伊拉克的Agios Fanourios I號以及懸掛巴基斯坦國旗、駛向阿拉伯聯合大公國的Shalamar號，至於第三艘成功闖關荷莫茲海峽的油輪則是Mombasa B，是從拉拉克島和葛希姆島（Qeshm）之間穿越駛入波斯灣，這是先前伊朗批准的航線。

Mombasa B尚未發出明確的目的地訊號。已知這艘油輪近期更名，現由Haut Brion 8 SA持有，該公司登記地址與南韓船舶管理公司Sinokor Maritime登記地址相同。

已知伊拉克與巴基斯坦先前都已獲得伊朗的通行許可，但這兩艘船突然折返的具體原因以及為何第三艘船順利成功通過，目前尚不清楚。而兩艘船臨時決定掉頭的時間點，恰好正值美伊談判未達協議之際。

荷莫茲海峽是全球最重要的能源運輸要道之一，美國與以色列2月28日開始對伊朗發動軍事行動以來，海峽實際上已陷入封閉，造成能源供應中斷。重啟海峽一直是雙方談判的核心議題之一，但雙方仍存有分歧。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 2 0401 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
找到球鞋了！京都11歲男童「校門口失蹤21天」　最新進度曝光
24萬股東哭慘！國發基金明開始倒貨「這檔綠能股」
TVBS裁員潮擴大！主播吳安琪證實被裁
快訊／林志傑引退賽還沒開打就淚崩！
日本人台下飛機「就聞到臭味」！一票外國人點頭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

心碎！印尼6歲童喊「媽媽」衝出馬路　遭卡車撞死

找到球鞋了！京都11歲男童「校門口失蹤21天」　最新進度曝光

科切拉「音樂劫」驚魂！燈具從天而降砸觀眾　她頭破血流畫面曝

美伊破局！3超級油輪闖荷莫茲「2艘急掉頭」　僅1艘通過

好會演！嬌妻淚訴「衣服被撕爛」目睹夫被殺　反轉：她和小王聯手

巴基斯坦外長發聲　敦促美國伊朗恪守停火承諾

日本船長「剛開自動駕駛」就落海！沒穿救生衣　狂游50分奇蹟存活

沖繩「知名牛排屋」食安危機！9人吃完狂腹瀉血便　5門市勒令停業

川普放話「將發布大規模赦免令」　被爆早已私下偷承諾幕僚

美政府出手！終止伊朗前副總統兒子綠卡　一家三口在美國被抓

宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人

故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

「兩岸不是國與國關係」！　張榮恭：否則賴清德可廢海基會陸委會

嗆藍綠吵鬧30年「唯一沒缺的是缺德」　柯文哲：投黃國昌讓你看到改變

阿提米絲2號任務完成！　「成功濺落」太空人們回家了

買不到生水餃…三重女大鬧八方雲集亂摔一通　警意外抓獲通緝犯

國1聯結車爆胎「胎皮高速噴出」29車閃不掉連環撞　現場畫面曝

心碎！印尼6歲童喊「媽媽」衝出馬路　遭卡車撞死

找到球鞋了！京都11歲男童「校門口失蹤21天」　最新進度曝光

科切拉「音樂劫」驚魂！燈具從天而降砸觀眾　她頭破血流畫面曝

美伊破局！3超級油輪闖荷莫茲「2艘急掉頭」　僅1艘通過

好會演！嬌妻淚訴「衣服被撕爛」目睹夫被殺　反轉：她和小王聯手

巴基斯坦外長發聲　敦促美國伊朗恪守停火承諾

日本船長「剛開自動駕駛」就落海！沒穿救生衣　狂游50分奇蹟存活

沖繩「知名牛排屋」食安危機！9人吃完狂腹瀉血便　5門市勒令停業

川普放話「將發布大規模赦免令」　被爆早已私下偷承諾幕僚

美政府出手！終止伊朗前副總統兒子綠卡　一家三口在美國被抓

駁提案開放印度移工　藍黨團：青鳥別把嚴格監督造謠成主動開放

日中緊張　上海學生著和服出席活動人數卻逆勢增加

日月潭星光螢火季即起至5/31登場　八大據點結合多元體驗遊程

心碎！印尼6歲童喊「媽媽」衝出馬路　遭卡車撞死

啾啾吐心酸「寶寶沒空間、胃被擠不見」　PO孕肚照被拍真實身材

快訊／見證愛徒「野獸」引退賽　閻家驊：台灣再無下一個林志傑

還原引進印度移工時序闢謠　徐巧芯：認為MOU不用審查的是民進黨

搬家意外噴錢排名！第一名竟是它　網崩潰：比想像中還多

閻羅王也缺人？「紙紮派出所」神還原　員警全嚇壞：走了還要輪班

前職薪水多報3000元　錄取後被要求「給薪資證明」！老鳥全搖頭

【荒謬案外案】婦買無生水餃亂摔大鬧　警到場竟意外抓獲通緝犯

國際熱門新聞

大馬網紅「露奶拜拜」　網抓包：連香都沒點

美2軍艦通過荷莫茲海峽　開始清水雷

川普突轉發「海上封鎖」文章　暗示威脅伊朗

談判破裂！伊朗握「4大王牌」根本不急

伊朗發言人曝「5大談判重點」！

川普警告：中國若運武器給伊朗　將面臨大麻煩

印度5歲男童遭警衛性侵「砍斷生殖器」慘死

擁1億資產！退休日翁「1習慣」兒心寒

不滿美軍2艦通過海峽　伊朗革命衛隊：任何軍艦進出將嚴厲處置

美伊開戰首見！3艘超級油輪通過荷莫茲海峽　2艘屬於中國

伊朗拒絕接受美方條件　范斯：伊朗不棄核

范斯：美伊未達協議

美伊第三輪會談！首度「面對面談判」　海峽控制權爆嚴重分歧

快訊／美伊第三輪會談結束　改磋商形式持續談判

更多熱門

相關新聞

巴基斯坦外長發聲　敦促美伊恪守停火承諾

巴基斯坦外長發聲　敦促美伊恪守停火承諾

美伊談判未達協議收場，雙方代表團均已離開巴基斯坦，現階段尚不清楚為期2周的停火協議下一步將如何進行，也不清楚是否計劃舉行更多會談。

伊朗外交部：不期待單次會談達協議

伊朗外交部：不期待單次會談達協議

根本不是來談的！美「3強硬要求」曝光

根本不是來談的！美「3強硬要求」曝光

美伊談崩預兆！全球陷「搶油大賽」　3國瘋搶現貨驚見逆價差

美伊談崩預兆！全球陷「搶油大賽」　3國瘋搶現貨驚見逆價差

范斯搭機返美　稱已提出最終方案

范斯搭機返美　稱已提出最終方案

關鍵字：

標籤:荷莫茲海峽超級油輪美伊談判能源運輸海峽封閉

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸宣布10項對台政策！開放上海、福建赴台自由行

厚衣還不能收！　後期「2天雨最大」

大馬網紅「露奶拜拜」　網抓包：連香都沒點

百萬YTR突收法院傳票！他傻眼：叫我攜金卡

女子全身「連私處也流血」送醫11小時後亡！真相心酸

正妹女星突自白：7年沒性行為！

辛樂克「開眼」快到強颱　最新路徑曝

辛樂克估今變強颱　路徑大迴轉

研究高潮！化學副教授猥褻學生遭解聘

華視主播打哈欠畫面全播出！電視台發聲致歉

保健品一開…乾燥劑「要馬上拿出來」！藥師示警了

快訊／辛樂克升級強颱　最新路徑曝

永和世界豆漿大王「托盤一堆蛆狂爬」　客嚇：乾嘔一天

年輕人不用LINE　聊天改用「3大APP」

「妹子飛日本1城市」又遇一堆台人　內行推：值得去

更多

最夯影音

更多
宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人

宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人
故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面