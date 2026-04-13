川普再開砲！「我可在一天之內摧毀伊朗　讓他們能源全部完蛋」

▲美國總統川普再次對伊朗放話。（圖／路透）



文／中央社



美國總統川普今天接受福斯新聞（Fox News）頻道節目專訪時再次揚言，若伊朗無法達成結束中東衝突的協議，他將摧毀伊朗發電廠及其他民用能源基礎設施。

法新社報導，川普告訴福斯新聞頻道電視節目「週日早晨與巴帝羅默談未來」（Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo）：「我可以在一天之內摧毀伊朗。」

川普還指出：「我可以讓他們能源全部完蛋，他們所有的廠房，他們的發電廠，這非同小可。」