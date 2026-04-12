找到球鞋了！京都11歲男童「校門口失蹤21天」　最新進度曝光

▲警方12日在深山找到疑似男童失蹤當日穿的球鞋。（圖／京都府警察）



記者王佩翊／編譯

日本京都府南丹市自3月23日一名11歲小學男童安達結希在畢業典禮前離奇失蹤，至今已過21天。然而繼家屬在男童失蹤1周後在山區尋獲他平常使用的書包，最新消息指出，警方4月12日在距離學校直線距離約6公里的西南方山區中，發現了疑似為男童的鞋子，目前正以此為中心展開大規模搜索。

根據MBS NEWS報導，就讀南丹市立園部小學的安達結希3月23日上午8時左右，由繼父開車載往學校參加畢業典禮。繼父聲稱，當時親眼看見他下車。然而當天上午11時45分畢業典禮結束後，校方發現安達未到校後聯絡家屬，才驚覺男童失蹤。

警方調閱校內監視器後發現，校門及校內監視器完全沒有拍到安達結希的身影，顯示他下車後並未進入學校。而當天也沒有任何老師與學校目擊安達結希有到校。

搜索行動展開後，家屬3月29日在學校西北方約3公里的山區中，發現了安達平時使用的黃色書包。詭異的是，當地消防團曾於3月24、25及28日針對該區域進行過三次密集搜索，當時皆未發現任何物品。此外，在發現書包的29日以前，當地曾下雨，然而書包被發現時卻異常乾淨，讓案件更加撲朔迷離。

警方為此動用了水中無人機等科技裝備，在書包發現點附近的池塘進行全面清查。4月7日，警方再度動員人力集中搜索男童住家附近山區。最新報導指出，警方12日在學校西南方約6公里的深山中，尋獲疑似為安達所穿著的黑色運動鞋。

►日小5男童「校門口下車」離奇失蹤！人間蒸發9天 深山找到書包