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跨越街舞與當代舞《共生效應》即將席捲臺中

▲▼台中家扶基金會,街舞,當代舞,共生效應（圖／台中家扶基金會提供）

圖、文／台中家扶基金會提供

臺中市即將迎來一場震撼心靈的藝術饗宴。歷經多年的精心籌備與醞釀，凡徒表演藝術將於8/25下午4時30分，在臺中中山堂呈獻年度製作《共生效應》，這場由臺中市政府文化局藝起ArtGoGo系列活動共同主辦的售票演出，帶來無與倫比的藝術饗宴。

由藝術總監陳翔崧主導，《共生效應》以街舞元素結合當代舞蹈，探索並呈現當代社會中的人際關係與科技冷漠的議題。這部作品在創作過程中不斷突破自我限制，透過多年的努力與編舞家楊正綸攜手，創造出一齣融合了街舞與當代舞蹈特色的舞作。編舞家利用舞蹈語言深入探討真實互動的價值，並透過舞者的肢體動作，展現了共生效應中的美好與生命韻律。

藝術顧問藍波老師指出：「凡徒是一支成熟的表演藝術團隊，透過舞蹈將藝術的溫度傳遞給每一位觀眾。他們成功地將傳統與流行元素完美結合，創造出一系列別具特色的演出節目，並極力追求節目的品質，帶給觀眾全新且深刻的感受。」本次展演特別推出「圓夢舞台計畫」，並與家扶基金會合作，邀請家扶才藝隊共同演出，讓更多喜愛藝術的兒童有機會站上臺灣各大場館的舞台。

2024凡徒表演藝術年度公演-【共生效應】【2024藝起Art go go】https://s.opentix.life/p/Pfd2124e7

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台中家扶基金會街舞當代舞共生效應

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