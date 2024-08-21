快訊／08:17南投市3.7「極淺層地震」最大震度2級　5縣市有感

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）
記者葉國吏／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天上午8時17分南投縣南投市發生芮氏規模3.7的小區域地震，震央在南投縣政府北北西方2.9公里處，深度23.5公里，屬於極淺層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為2級，出現在南投縣名間、彰化縣員林、彰化縣彰化市、雲林縣西螺。
[廣告]請繼續往下閱讀...
根據氣象署測報資料，震度2級地區為南投縣、彰化縣、雲林縣，震度1級地區為台中市、嘉義縣。
資料來源：氣象署
▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）
記者葉國吏／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天上午8時17分南投縣南投市發生芮氏規模3.7的小區域地震，震央在南投縣政府北北西方2.9公里處，深度23.5公里，屬於極淺層地震。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為2級，出現在南投縣名間、彰化縣員林、彰化縣彰化市、雲林縣西螺。
根據氣象署測報資料，震度2級地區為南投縣、彰化縣、雲林縣，震度1級地區為台中市、嘉義縣。
資料來源：氣象署
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響