紅斑馬停槽化線！「遭聯結車撞上」現場曝光　國道留長長剎車痕

▲紅斑馬國道挨撞，現場畫面曝光。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪、戴若涵／新北報導

國道1號南下11公里處（汐止系統集散道內），下午4時50分發生一起車禍！國道警察汐止分隊巡邏車原停放在槽化線上，不料，遭一輛聯結車撞上，相關單位獲報後，趕赴現場處理，所幸整起事故並未造成人員傷亡，事故於傍晚5時18分排除。

稍早現場畫面曝光，只見紅斑馬後輪爆胎，左側車身受損，上頭全是凹痕及刮痕，地上還留下長長煞車痕跡；至於聯結車則是些微受損，車殼零件掛在紅斑馬車身上。