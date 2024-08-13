A菜批發價飆140元！達人教省錢：改吃菇類、豆芽菜　1次買1天份





▲凱米颱風重創蔬菜產區，菜價飆漲超過一周。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

凱米颱風重創國內主要蔬菜產地，帶動菜價飆漲逾一周，根據台北農產運銷公司今天的交易統計，平均每公斤批發價仍高達51.1元。新莊公有市場菜販廖炯程建議，最近煮飯做菜可避開特別高價的菜種，像是蕃茄炒蛋、蔥蛋、或四季豆，葉菜類可多吃高麗菜，或價格較穩定的豆芽菜和菇類。

根據北農今日市況分析，台北市今日蔬菜到貨量約1277噸，到貨量比上周稍微增加，因昨天休市，承銷人普遍存貨少，購買意願持穩，交易市況平順。

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北農今日交易行情顯示，葉菜類價格部分，除了A菜每公斤批發價仍高達140元、青江菜74元外，小白菜、空心菜和地瓜葉價格略降，每公斤在70元以下。花果類價格仍高，苦瓜每公斤飆到220元、番茄105元。辛香料部分，香菜每公斤批發價仍高達903元、青蔥180元。

菜價居高不下，讓不少買菜族嘆荷包大失血。廖炯程建議，最近買菜可先避開高單價的菜種，像是葉菜類的Ａ菜、地瓜葉，瓜果類少吃苦瓜、絲瓜，雖然青蔥、九層塔、香菜價格翻了好幾倍，但一般家庭用量不大，單次購買仍是幾十元的銅板價，或是盡量清淡調味。

廖炯程還說，菜價每天都在變動，買菜族若時間許可，建議可以一次買一天的量就好，或購買價格相對穩定的食材，像是豆芽菜，雖然也是翻倍漲，但通常購買1斤就可以煮2至3餐，菇類價格也變動不大，都是在高菜價期間的好選擇。

農糧署副署長姚志旺表示，菜價從這周就會慢慢回穩，短期葉菜部分，嘉義新港的空心菜已經開始供應，預估9月中旬菜價的產量和價格就會恢復往日水準，此外，農糧署與超市量販通路合作的平價蔬菜專區，優惠將延長至本月18日，主要供應高麗菜。