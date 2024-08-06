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釣客落水「秒遭5公尺巨鱷拖走」　牠剖肚驚見人類遺骸

▲▼釣客落水「秒遭5公尺巨鱷拖走」　牠剖肚驚見人類遺骸。（圖／翻攝mypolice.qld.gov.au）

▲昆士蘭州警方宣布，搜救行動暫停。（圖／翻攝mypolice.qld.gov.au）

記者吳美依／綜合報導

澳洲一名男子帶妻小出門旅遊，途中在河邊釣魚，卻不慎失足落水，竟立刻被鱷魚咬住拖走，家人全程驚恐目睹。警方如今證實，已捕獲一隻在附近出沒的4.9公尺鱷魚，其體內發現人類遺骸，據信就是失蹤釣客。

澳洲新聞等外媒報導，40歲男子來自新南威爾斯州（NSW），他與家人3日下午來到昆士蘭州北部安南河（ Annan River）河岸釣魚，卻不慎從陡峭邊坡滑入河裡，正要爬上岸時，遭到鱷魚攻擊。

據悉，居民都知道附近水域有一隻大鱷魚出沒，警方立即展開大規模搜索，5日在男子失蹤地點4公里外的一條小溪裡找到鱷魚，6日上午對媒體證實，鱷魚體內發現人類遺骸，據信就是該名釣客。

▲▼鱷魚。（示意圖／CFP）

▲男子失蹤地點附近，有一隻巨型鱷魚長期出沒。（示意圖／CFP）

儘管仍必須進行正式的身分識別程序，但當局已宣布搜救行動暫停，這隻鱷魚也被安樂死。昆士蘭州警方聲明，「隨著調查持續進行，警方正在與野生保育官員合作。」

此前，一位居民向《凱恩斯郵報》表示，有人會把路殺動物的遺體丟給鱷魚吃，「牠可能一直躲在水下15英尺（約4.6公尺）的地方等待獵物。」此外，近期降雨也讓河岸土壤變得鬆軟，恐怕導致地面突然塌陷，「這實在太可怕了」。

環境科學與創新部高級官員蓋默爾（Daniel Guymer ）譴責，把路殺動物遺體扔到河裡餵食鱷魚的行為「非常冒險及魯莽」的行為，當局將會展開調查。
 

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