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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「台灣」布條遭奪　林佳龍：「麟洋配」金牌戰已促法方注意觀眾安全

▲台灣球迷自製「台灣加油」標語，卻在奧運賽場遭中國球迷強走引發衝突。（圖／記者杜奕君攝）

▲台灣球迷自製「台灣加油」標語，卻在奧運賽場遭不明人士搶奪。（圖／記者杜奕君攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

台灣羽球國手王齊麟與李洋昨晚成功在男雙四強比賽中，晉級金牌賽，然而，賽事進行時，場邊發生台灣球迷因手持「台灣」字樣的布條，遭到保全與不明人士搶奪。對此，外交部長林佳龍今（3日）表示，「麟洋配」金牌戰將在台灣時間8月4日晚上9時登場，對手則是中國男雙組合，他已先行提醒駐法處要特別留意，並促請法方注意及維護決賽舉行時，場邊觀眾的人身安全。

林佳龍提到，這幾天，他和國人一樣，隨時關心台灣代表隊的最新賽況，也持續和外交部駐法處保持聯繫，確保選手在法國當地有獲得完善的照顧。

然而，林佳龍說，很遺憾，昨天在羽球黃金男雙「麟洋」四強賽的現場，發生國人遭惡意人士暴力搶奪自製的「台灣加油」標語應援物品的事情。

林佳龍透露，他已經請駐法代表處的吳志中大使向相關單位提出協助，並關心受害國人，另外，也向主辦單位反映現場保全搶奪國人的應援毛巾已過度執法。

▲駐法大使吳志中關心在巴黎奧運持「台灣」布條遭搶的觀賽者。（圖／翻攝自Threads／陳世凱）

▲駐法大使吳志中關心在巴黎奧運持「台灣」布條而遭搶奪的球迷。（圖／翻攝自Threads／陳世凱）

接下來，羽球男雙「麟洋配」的金牌戰將在台灣時間8月4日晚上9時登場，對手則是中國男雙組合，林佳龍已先行提醒駐法處要特別留意，並促請法方注意及維護決賽舉行時，場邊觀眾的人身安全。

林佳龍表示，奧運是運動賽事的最高殿堂，自由、平等與博愛是奧運精神，也是普世價值。「選手在賽場上展現多年訓練的成果，觀眾給予掌聲與支持的同時，應該相互尊重，這也是奧運的精神。」

最後，林佳龍呼籲，接下來，還有多位的台灣選手將上場爭取最高榮耀，至於場內外的紛擾與雜音，則由國家來當後盾，大家一起集氣相挺，為台灣隊加油！

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