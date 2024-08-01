花21元買咖啡中千萬！彰化福興鄉全家超商開出特別獎

▲全家超商福興福利店中千萬發票，鄉長蔣煙燈前往祝賀。（圖／鄉長蔣煙燈提供）

記者唐詠絮／彰化報導

財政部公告5-6月統一發票大獎中獎，福興鄉全家超商「福興福利店」，有一名幸運兒花了21元買咖啡，竟中了千萬特別獎「86396830」，巧的是4年前也是5-6月統一發票，全聯福興店也中千萬大獎，「到底是誰中大獎？」連日來引發居民熱議，鄉長蔣煙燈得知後開心的前往店家祝賀，提醒有到店消費的民眾趕快拿出發票兌獎。

財政部已於7月25日開出113年5到6月發票中獎號碼，而全家便利商店也在26日公布全台有8位幸運兒中大獎，其中有3名消費者消費不到100元就幸運中獎，有2人中特別獎1000萬元，分別為福興福利店、龜山龍壽店，消費者分別僅花費21元、35元購買咖啡和茶飲就中大獎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲全家超商福興福利店中千萬發票，鄉長蔣煙燈前往祝賀。（圖／鄉長蔣煙燈提供）

福興鄉全家福利店位於福興鄉彰水路，店家已在店外張貼中1000萬元特別獎，恭賀這名幸運兒，這幾天有不少到店消費的民眾都相當的開心，也紛紛猜測是幸運兒到底是誰。

鄉長蔣煙燈高興的說，該名幸運兒僅僅花21元買了咖啡，很為他開心，更巧合的是2019年全聯福利中心福興店同月份也開出1張千萬元特別獎，由於店家位於彰水路旁，車流量大，也有可能是過路民眾，最重要的是要趕快拿發票出來兌獎。