唐治平至板殯領母遺體　「有名無主屍」冰存56天…僅收21天原因曝

▲唐治平到士林地檢署領取死亡證明 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者陳以昇／新北報導

藝人唐治平母親6月間在淡水區租屋處頂樓輕生亡，檢警用齒模比對確認她身份，唐治平卻堅不認屍「那不是我媽媽」，警方2次公告都不認領，母親遺體在板殯冰存56天；唐治平最後到士檢領死亡證明，並將到板殯領取遺體，但強調認為她不是母親，允諾檢察官簽字認領後從簡辦後事，至於遺體冰存費用，將從齒模確認身份後開始計費，共21日總費用1萬1200元。

上個月（6月）3日，唐治平73歲陳姓母親被鄰居發現輕生，陳屍在淡水租屋處頂樓，警方獲報到場初步勘驗無外力介入，身上發現唐治平家中鑰匙及感應磁扣，但唐治平表示遺體穿著的服裝、臉部皮膚及腿型都不是母親，拒絕認屍，遺體相驗還是表妹到場才完成，堅持母親只是離家出走。

事發後，唐治平母親遺體冰存板橋殯儀館，警方也罕見公告2次，儘管檢方對陳女進行齒模比對確認是唐母，唐治平仍不認「那不是我媽媽」，還質疑齒模比對為何要歷時1個月，過程中也向警方通報母親失蹤；唐治平最後勉強接受母親過世，（7月）23日到士林地檢署領取死亡證明。

唐治平也向檢察官表示，將在29日下午3時，到板橋殯儀館見母親最後一面，並領取冰存遺體，後事將一切從簡，火化後骨灰存放法鼓山；唐母冰存板殯至今56天，由於公告2次未有人認領，板殯以「有名無主屍」代管，未收取冰存費用，但在7月9日齒模比對確認身份後，開始計費。依照板橋殯儀館規定，1-14天內每天保管費用400元，14天以上每天保管費800元，截至29日止，共21天總費用1萬1200元。

▼ 唐治平到士林地檢署領取死亡證明。（圖／記者黃宥寧攝）