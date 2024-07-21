台中百歲翁趁妻外出放風　騎代步車猛撞樹叢...警及時解圍

▲文姓人瑞有重聽，員警透過紙筆與他溝通。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市東區1名文姓百歲人瑞，明明答應妻子不亂跑，卻還是忍不住騎著電動代步車出門溜搭，結果在東光園路上被民眾看見他騎代步車頻撞樹叢，民眾擔心文翁發生意外，報警處理。警方趕到現場，發現文翁疑因天氣炎熱加上年事已高，操控車子能力下降，由於文翁有重聽情形，員警透過紙筆耐心溝通，協助他平安返家，文翁妻子十分感謝。

台中市第三警分局立德派出所18日中午獲報，東光園路有1名老人家騎電動代步車沿路橫衝直撞，險象環生。員警到場關心，經查閱證件，發現文姓老翁竟高齡百歲，讓員警吃了一驚。

警方協助文翁返家，文妻跟員警說，她早上外出看醫生回診，叮嚀文翁不要亂跑，儘管文翁口頭答應，卻還是耐不住性子，趁她出門時偷溜出去，一路騎到3公里外的東光園路。

警方研判，文翁可能是因天氣炎熱而疲憊，加上年紀大，操控電動車有些力不從心。文妻看到丈夫被連人帶車送回家，不禁好氣又好笑，也對於員警將丈夫平安送回家相當感謝。

▲文妻看到丈夫被連人帶車送回家，不禁好氣又好笑，也對於員警將丈夫平安送回家相當感謝。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方提醒，民眾使用電動代步車應遵守行人相關規定，並加裝反光物品或照明，保障行車安全，出門前請檢查車輛狀況及電力是否充足，倘若在外遇到電力用罄的情況也不用慌張，可撥打110報警尋求協助。而民眾若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住長輩並通知警方協助，讓他們能安全返家。