2024桃園國際動漫大展開幕一週吸13萬人潮 　中原文創園區成藝文新地標

▲2204桃園國際動漫大展開幕一週已吸引13萬人潮湧進中原文創園區。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／桃園報導

「2024桃園國際動漫大展」7月6日至21日在中原文創園區登場，除了展示最新的動漫作品、技術和周邊產品，還包括多場精彩活動和工作坊，為參與者提供獨特的互動體驗，許多民眾也COS盛裝打扮熱情參與。主辦單位桃園市政府文化局16日表示，自7月6日熱鬧開展以來，活動現場各式文創市集攤位、美食攤車以及國際論壇、動漫手作教室等活動，已經讓中原文創園區湧進13萬以上的參觀人次。



桃園市政府文化局長邱正生表示，「2024桃園國際動漫大展」以「動漫夢想家-讓我們一起追光吧！」為主題，邀請台、港、日、馬共13位國內外知名漫畫創作者共同參展，展現跨越國界與文化的追夢精神，歡迎大家一同在動漫中找到屬於自己的光亮與夢想。

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同時，文化局也指出，中原文創園區自2023年11月底舉辦「2023桃園文創博覽會」正式啟用以來，已逐步成為桃園文化創意的重要基地，園區結合了桃園的歷史脈絡和城市建設，發展出各種商業型態，強調「地方」與「人文」的結合，中原文創園區為桃園第一座複合型的文創基地，至今已舉辦超過270場活動，吸引超過56萬人次參與，成為桃園的文化新地標。



值得一提的是，配合此次國際動漫大展推出限量的「光之戰士NFT數位集章活動」，集滿限量NFT可以兌換限定版徽章等禮物的作法是運用台灣首個將數位憑證NFT應用於文化觀光場域的「藝遊桃園數位集章平台」，希望經由線上線下結合科技與文化，提供遊客全新的數位體驗。





文化局表示，目前除了桃園國際動漫大展外，「藝遊桃園」平台還有許多豐富多元的數位集章活動在桃園不同的場域中進行，例如：兒童美術館、古蹟景點和文創園區等地，到訪民眾可以透過手機收集數位憑證，並獲得專屬的數位集章和實體文創贈品，將桃園的文化底蘊以數位再活化，讓更多人透過互動體驗認識桃園的美好。



根據今年桃園國際動漫大展內容活動的規劃，開展2周已陸續舉辦動漫熱音演唱會、動漫熱舞夜活動，7月20日所舉辦的活動，除了「耀眼光芒－COSPLAY偶像見面會」，聲優見面會也邀請了《名偵探柯南》聲優山口勝平進行精彩表演；7月21日則是會以VTuber動感派對壓軸登場。

文化局表示，中原文創園區會持續推展文創展演活動與主題市集，不管什麼時候來園區都有精彩的藝文活動和展演。詳細活動報名及資訊，歡迎至「桃園國際動漫大展」及「中原文創園區」臉書專頁查詢。