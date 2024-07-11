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花錢買空氣？　她打開零食包裝「僅1小片」洋蔥圈

花錢買空氣？她打開零食包裝「僅1小片」　網喊：連餅乾屑都不見了

▲ 塔蒂亞娜要求Frito-Lay開除餅乾包裝工。（圖／翻攝自 Tiktok@tatianaaaatt）

圖文／CTWANT

你也喜歡吃零食嗎？市面上的零食百百種，但不少消費者打開洋芋片包裝卻發現內容物實際僅佔整體包裝容量可能不到一半，懷疑是「買到空氣」，在美國，一名女消費者近日到量販店購買知名零食品牌的洋蔥圈，沒想到她拆封後驚見本該有42片餅乾的零食包，裡面只有1片，她將過程拍成影片並在網路上引起熱烈討論。

塔蒂亞娜要求Frito-Lay開除餅乾包裝工。（圖／翻攝自 Tiktok@tatianaaaatt）

▲ 塔蒂亞娜要求Frito-Lay開除餅乾包裝工。（圖／翻攝自 Tiktok@tatianaaaatt）

這名叫做塔蒂亞娜（Tatiana）的女網友3日在TikTok發布影片表示，「在菲多利（Frito-Lay）上班的某人，你應該炒魷魚」，她接著拿出一包在沃爾瑪（Walmart）買的洋蔥圈，先搖晃包裝並強調是處於密封的情況，接著她撕開包裝，對著鏡頭秀展示包裝內部，居然僅有一片孤零零的餅乾。

塔蒂亞娜面露尷尬笑臉表示並表示「這是不對的」，並在標題中喊話業者「請寄給她一些洋芋片」，並還詢問負責包裝員工的身份。根據《紐約郵報》報導，

這段影片很快在網路瘋傳，不少網友表示「我寧願它是空的，也不願只有一片」、「連餅乾屑都不見了」。

另據TODAY.com引述塔蒂亞娜說法，她原先認為整件事很有趣，所以拍成影片，但她也認為應該獲得業者免費洋芋片的補償。事實上，塔蒂亞娜並非是唯一買到「空氣包」的消費者，今年2月也有領一位網友在Reddit透露，打開一袋多力多滋（Doritos）裡頭只有一片餅乾。

菲多利是百事可樂公司（PepsiCo） 的子公司，專門製作和販售玉米片、洋芋片等休閒零食。針對這起事件，菲多利在聲明中表示，正在聯繫這位女消費者，並釐清問題，「我們的團隊將徹查此事真相，以便消費者每次都能獲得期望的品質」。

塔蒂亞娜要求Frito-Lay開除餅乾包裝工。（圖／翻攝自X）

▲ 塔蒂亞娜要求Frito-Lay開除餅乾包裝工。（圖／翻攝自X）

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