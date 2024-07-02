垃圾車進出焚化爐141次太頻繁　揪出清潔隊員私運牟利！3人交保

▲蕭嫌賄賂清潔隊員載運垃圾進入焚化爐，被檢方依法起訴。（圖／保七提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市恆興企業社負責人蕭姓男子私下向民眾收費運垃圾，再以每車1千至2千元代價，期約清潔隊員陳姓男子載進焚化爐，焚化爐警衛看到垃圾車通常都放行，總共載運141次，由於次數頻繁被環保局盯上，全案經保七總隊第三大隊逮捕送辦，蕭嫌、陳嫌不但分別繳回35萬多元、12萬多元不法所得，5月下旬被檢方起訴，得不償失。

台中市政府環保局執行「非法代收」垃圾掃蕩專案，發現有輛垃圾車GPS行車軌跡頻繁進出焚化爐，遠超過正常次數，經向檢方檢舉一查，原來蕭嫌透過王姓清潔隊員（已離職）找到陳嫌（已離職），由陳嫌駕駛垃圾車私運非法代收的生活垃圾及廢傢俱，載運至烏日區焚化爐焚燒。

警方表示，蕭嫌未領有廢棄物清除處理許可證，非法向民眾收費代收垃圾，以每車（400至500公斤）不等重量，再以1000至2000元不等代價作為賄款，期約陳嫌協助清運廢棄物。

警方今年3月間搜索查扣貨車2部及自小客車1部，帶回9人製作筆錄，蕭嫌不法所得35萬9550元，陳嫌收賄12萬8000元，2人坦承不諱，繳回犯罪所得。

蕭嫌、王嫌分別以10萬元及5萬元交保，陳嫌聲請羈押，經地院裁定15萬元交保，台中檢方5月25日偵查終結，蕭嫌依廢棄物清理法、陳嫌和王嫌依違反貪污治罪條例起訴。