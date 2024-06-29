「3G網路」明天全面關閉！　一年可省超過2.8億度電

▲手機3G網路將於明（30）日正式關閉。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖、文 / CTWANT

隨著行動網路的發展，目前5G已經日漸普及，手機3G網路將於明（30）日正式關閉，而NCC也提醒，用戶應該要檢查自己目前使用的手機和SIM卡是否支援4G語音功能，否則可能連緊急電話110都無法撥打。

根據《中央社》報導，台灣3G網路將於明天正式關閉，NCC也提醒用戶盡快確認手機和SIM卡是否支援4G語音功能，以確保通訊權益，據三大電信業者5月的統計，此次受3G關閉影響的用戶約有53萬戶。NCC指出，關閉3G網路後可顯著減少電力消耗，估計全年可節省超過2.8億度電，減少約14萬2000噸碳排放量。此外，減少維護運行一套網路也能提升網路穩定性，且目前市面上的4G和5G手機大多支援4G語音功能（VoLTE），因此預計多數用戶不會受到3G網路關閉的影響。

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先前中華電信也在3月29日宣布，將於2024年6月底關閉3G網路服務，中華電信表示，為了確保3G網路的順利退場，公司已準備多年，並已獲得通訊傳播委員會（NCC）的核准，將於6月30日前關閉已服務約20年的3G網路，並將相關頻率與基地台資源轉供5G使用，為此，中華電信也出動志工教偏鄉長輩用智慧型手機。

遠傳電信也同樣在3月29日宣布，將在2024年6月30日前關閉3G網路，該計劃已獲得NCC的核准支持，也在官網上設有3G網路關閉資訊專區，民眾可以通過門市、客服等線上線下多元管道查詢相關資訊，且遠傳也提供多種換機優惠方案。

台灣大哥大則是在2023年8月就預告，計劃於2024年6月30日關閉3G網路服務，並在關閉後以4G語音服務（VoLTE）替代，呼籲用戶確認其SIM卡和終端設備是否支援4G語音服務（VoLTE）技術。

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