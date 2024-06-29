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「沉睡的酥皮濃湯」爆紅！網戲稱：嘉義奇觀　老闆現身回應了

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

近日社群軟體Threeds上面流傳一篇貼文，嘉義文化路上有一間老牌脆皮濃湯，經常營業到凌晨2、3點，周邊店家早已休息，就剩這家還燈火通明，且要點餐還得先叫醒老闆，也讓網友戲稱這是嘉義奇觀「沉睡的酥皮濃湯」。對此，老闆表示，自己平常是農夫，5點左右就下田工作到下午，對他來說賣濃湯也是賺點零用錢，「做習慣了啦！」

▲▼ 嘉義沉睡的酥皮濃湯 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義老牌酥皮濃湯近日爆紅。（圖／記者翁伊森翻攝）

這間濃湯店在當地小有名氣，口碑也相當不錯，不少網友看到貼文也紛紛大讚，「這間真的好喝！」、「這家很好喝！！從小喝到大欸！」

▲▼ 嘉義沉睡的酥皮濃湯 。（圖／網友授權提供）

▲老闆經常在攤位上呼呼大睡，網友要點餐還得先叫醒老闆。（圖／網友授權提供）

不過老闆經常在攤位上呼呼大睡，客人要點餐還得先把老闆叫醒，就有民眾要購買時，拍下老闆睡覺的畫面，當時叫醒老闆還不小心嚇到他，讓民眾相當不好意思。

對此，老闆出面接受訪問表示，自己現在是半退休，平常都在田裡務農，種種水果等，早上5點多就下田一直到下午才回來，把攤位準備好開始營業後，就趴在桌上睡覺，「有時候會睡過頭，甚至睡到隔天再去田裡」，有的客人要買濃湯會叫醒他，甚至也有人自己取餐後把錢放在桌上。

▲▼ 嘉義沉睡的酥皮濃湯 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義沉睡的酥皮濃湯。（圖／記者翁伊森翻攝）

老闆表示，太太也叫他不要做這麼晚，但他也想說要賺點零用錢，或是當油錢、種田的雜費等等，「做習慣了啦！」

▲▼ 嘉義沉睡的酥皮濃湯 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲老闆現身受訪。（圖／記者翁伊森翻攝）

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