奧運倒數1月　塞納河大腸桿菌「仍超標近4倍」！恐影響游泳賽事

▲ 塞納河水質仍不合規範。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2024巴黎奧運開幕倒數1個月，塞納河最新水質檢測結果仍未過關，腸球菌及大腸桿菌含量依然超標，恐怕影響鐵人三項游泳項目及公開水域游泳競賽。

綜合《衛報》及《路透》，巴黎市長辦公室28日公布最新檢測結果顯示，塞納河4個檢測點的腸球菌及大腸桿菌含量截至23日仍遠高於標準值。

鐵人三項游泳賽事預定於「亞歷山大三世橋」（Pont Alexandre III）下的河段舉行，但23日每100毫升河水的腸球菌含量超過1000個菌落形成單位（CFU），超出歐洲法律標準的2倍以上，大腸桿菌更是幾乎超標4倍。

此前本月18日的檢測指出，塞納河大腸桿菌含量高達標準的10倍，且至今從未低於世界鐵人三項總會每100毫升1000個菌落形成單位（CFU）的上限。

儘管近來水質有所改善，過去一周仍有幾天達到不安全的程度。市長辦公室聲明指出，「由於不利的水文條件、日照少、氣溫低於季節均溫及上游汙染，水質依然低落」。

法國當局過去10年來花費14億歐元（約新台幣490億），試圖透過改善巴黎汙水處理系統，並建設新的處理及儲水設施來淨化河水，但強降雨仍使汙水管線不堪負荷，其中部分管線老舊，導致未經處理的汙水直接排入河中。

經歷數月異常潮濕的天氣後，塞納河目前水位已超出河岸，近期數據顯示，目前流量比夏季正常標準高出4至5倍。但奧運主辦方仍堅持，7月的乾燥天氣與日照應足以在塞納河舉行游泳賽事。