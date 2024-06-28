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大陸 大陸焦點 特派現場

盧沙野再吐驚句「台灣是叛亂政權」：中國隨時有權驅逐這個政權

▲▼大陸駐法大使盧沙野。（圖／翻攝自大陸駐法國大使館網站）

▲大陸駐法大使盧沙野。（圖／翻攝自大陸駐法國大使館網站）

記者鄭思楠／綜合報導

據大陸駐法國大使館網站，大陸駐法大使盧沙野在「法國外交與聯合國協會」中法建交60週年專題研討會發表主題演講。在演講中盧沙野談及台灣問題，他指出，一定意義上講，中國的內戰還沒有結束，目前在台灣的政權是中國版圖中的叛亂政權。中國政府隨時有權驅逐這個政權，把台灣的治理權重新收回。

盧沙野表示，中國是安理會五常中唯一未實現完全統一的國家，台灣問題是中國核心利益的核心，具有特殊重要性。有法國網友曾在中國使館的社群媒體帳號下留言，認為台灣之於中國，就像科西嘉之於法國、加泰隆尼亞之於西班牙。

他說，台灣從來就不是一個國家，而是中國的一部分。現在它要鬧「獨立」，就是對主權國家的領土割裂，是違反國際法的。目前台灣所處的分治狀態是上個世紀四十年代中國內戰遺留問題，並不影響中國的主權和領土完整。

盧沙野稱，「一定意義上講，中國的內戰還沒有結束，目前在台灣的政權是中國版圖中的叛亂政權。中國政府隨時有權驅逐這個政權，把台灣的治理權重新收回。但考慮到台灣民眾的福祉，我們不想用武力實現這個目標，不想讓台灣民眾遭受戰禍，而是希望透過和平方式實現台灣治權的回歸。」

他表示，「因此，我們提出了『和平統一，一國兩制』方針。然而，美國出於維持其世界霸權、維繫其遏制中國的『第一島鏈』目的，縱容、支持台灣民進黨當局搞『台獨』，不斷增加對台售武，鼓動『台獨』勢力『以武謀獨』，破壞兩岸和平統一前景，造成了目前兩岸關係持續緊張。」

盧沙野強硬聲稱，「台灣的前途只有一個，就是重新回到祖國懷抱。如果不能以和平方式，那就以非和平方式；如果有人不想要『一國兩制』，那就實行『一國一制』。總之，我們是絕不允許台灣從祖國分裂出去的。」

他強調，一個中國原則是中法關係的政治基礎，是不可觸碰的紅線。中方歷來尊重法國主權和領土完整，從不干涉法國內政，希望法方以實際行動奉行自戴高樂將軍以來法國歷屆政府所重申的一個中國政策，旗幟鮮明地反對「台獨」，支持中國和平統一。

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