「斬手」行動！鳳山警掌控犯罪熱點　7天抓5詐欺車手

▲高雄警掌控犯罪熱點，一週內狂逮5詐欺車手。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

詐騙集團猖狂，高雄一名23歲林姓男子在ATM前神情緊張，可疑行徑遭到巡邏員警上前盤查，並從林男身上查獲10萬多元的現金，但對提款卡來源卻含糊其辭，後經員警查證果然是人頭帳戶金融卡，隨即遭逮。鳳山分局指出，近一週內已緝獲5名車手到案，針對犯罪熱點將執行高密度巡邏，積極「斬手」歸案。

鳳山員警近一週內分別緝獲5名詐欺車手到案，其中新甲所員警18日在大明路一帶郵局巡邏時，見23歲無業林姓犯嫌在ATM提領時神情緊張，決定上前盤查。

▲▼詐騙集團車手在ATM前神情緊張，巡邏員警察覺有貓膩，上前盤查逮人。（圖／記者賴文萱翻攝）

林嫌起初裝沒事，僅稱自己領錢要用，被問到提款卡來源時，他一下稱家人的，一下又改口稱是朋友的，無法說明提款卡來源。員警經查證發現果然是人頭帳戶金融卡，立即將他逮捕，並在他身上查獲10萬9千元現金、提款卡及手機等。全案依涉刑法詐欺、洗錢防制等罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。

為阻絕詐騙集團金流，高雄鳳山分局針對轄內超商、ATM、金融機構執行超高密度巡邏勤務，並主動查緝詐欺車手，統計今年1至5月車手緝獲率高達96%。

分局長陳柏彰表示，鳳山分局擁有超強的調帶小組，只要提領熱點出現，即便車手戴帽子、口罩、變裝、換車等方式製造斷點，也難逃調帶小組鷹眼，一定追出身分為止。鳳山分局不僅動員全體警力以複式巡邏方式提升見警率防患於未然，也積極「斬手」逮捕詐欺車手。