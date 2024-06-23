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GG愈短智商愈高！北大期刊「神論文」　網傻眼：沒人敢說IQ高了

中國一位教授發表論文指出，陰莖長度愈短，對應的個體智商愈高。（示意圖，Pexels）

▲大陸一名教授發表論文指出，陰莖長度愈短，對應的個體智商愈高。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

最近北京大學期刊網公布的一篇論文《成人陰莖長度與IQ的關聯分析——來自139個國家的測量》引起眾多網民關注，不少人對論文結論歸納「陰莖愈短，對應的個體智商愈高」感到荒唐，怒轟「納稅人的金錢就這樣打水漂了」。

根據《百姓關注》報導，中央財經大學社會與心理學院教授王存同發表一篇論文《成人陰莖長度與IQ的關聯分析——來自139個國家的測量》，還在論文摘要指出，研究結論基礎是從139個國家/地區徵集的11萬名男性成年人（18-65歲）的陰莖長度和IQ研究，從數據中歸納出陰莖尺寸愈短，該男的智商就愈高，並有顯著的種族差異。

這篇研究成果已在中國知網、萬方、維普等學術期刊網站上發表，並且是中國國家社會科學基金的研究成果。

這篇論文讓眾多網友傻眼，「真的是讓人大跌眼鏡，社科基金這都養了一群什麼人呀？正事不做」、「像這種也能成為國家社科基金成果，納稅人的金錢就這樣打水漂了」、「這教授一天研究出了這麼個玩意兒出來還挺自豪嗎」、「這種論文給了多少男人自尊心」、「以後再沒有人說自己智商高了」。


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