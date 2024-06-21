賭博電玩藏身大樓「鋼板+暗門」阻臨檢　警電鋸乙炔攻堅...逮66人

記者楊熾興／桃園報導

賭博電玩藏身桃園市區商辦大樓內，為規避警方查緝，賭場在正門燒焊多層鋼板，並加設C型鋼條阻擋警方查緝，特警以電鋸、乙炔等工具擊破拆解，警力衝入發現賭場員工及賭客更從密道暗梯逃往3樓，但因所有通道已被警力包圍無路可逃，只好跑到酒店包廂躲藏，但仍遭員警查獲賭場員工2人及賭客64人、查扣賭資96萬餘元、賭博電玩高達150台以上，全案依法移請偵辦。

▲桃園警方以破壞工具、電鋸、乙炔等破壞工具，拆解賭場的層層大門。（圖／桃園警分局提供，下同）

桃園警察分局武陵派出所接獲情資，轄區某商辦大樓2樓暗藏地下賭博電玩店，出入人員複雜。本分局立即由行政組、督察組、偵查隊與武陵所組成專案小組，進行監控蒐證。經專案小組完成蒐證並向桃園地方法院聲請搜索票獲准，於19日18時許進行攻堅查緝，為避免賭客竄逃，專案小組依據現場狀況進行縝密規劃，於各通道出口佈署警力圍堵，再由保安警察大隊霹靂特警由正門攻堅破門。

▲▼查獲賭博電玩150台，賭資及賭客。（圖／桃園警分局提供）

為規避警方查緝，賭場正門燒焊多層鋼板並加設C型鋼條阻擋警方攻堅，特警以電鋸、乙炔等工具逐一拆解擊破。當警力衝入發現賭場已空蕩蕩，員工及賭客更從密道暗梯逃往3樓，但因所有通道已被警力包圍無路可逃，只好跑到酒店包廂躲藏仍遭員警查獲。本次行動共計查獲賭場員工2人及賭客64人、查扣賭資(含抽頭金)96萬餘元、賭博電玩高達150台以上台，全案依法移請偵辦。