什麼行李箱不會被「摔」？美地勤人員分享經驗：都市傳說並非絕對

▲美國地勤人員說明有關行李托運的「都市傳聞」。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

對於搭機出國，人們總是有許多疑問，像是明明自己是最早到機場報到，但是等待行李時卻等待半天。為此，美國一名地勤人員就在網路上解釋，行李出現的順序大多是亂數，並沒有早來晚拿、晚來早拿的情況。除此之外，該名地勤人員也分析了「哪種行李箱」不會被工作人員運送行李時亂摔。

根據《紐約郵報》報導指出，美國一名從事機場地勤的網友在Reddit上發文，解釋了有關行李托運的「都市傳聞」。該名網友表示，的確外界有傳聞「越早到機場進行行李托運，你的行李越會被壓在機艙底部，到時候拿行李時要等越久」的說法。

但該名網友表示，這種說法不能說是錯誤，但這並非是絕對，因為機場在進行行李運送到工作人員手上時，已經會變成多路線呈現，工作人員拿起行李放進機艙時，其實根本就是會整個打亂的運送。

而該名網友也聊到有關行李箱的建議，網友表示，對於地勤人員而言，他們在輸送行李時是有其時間限制，所以對於一些「沒有輪子」的行李箱、行李袋，他們為了在規定時間內完成輸送，不得不採取「拋擲」的方式進行運輸。

對於地勤人員而言，他們更喜歡的是「兩輪」的行李箱，而且行李箱的滾輪要非常的堅韌、強勁，這樣就可以讓地勤人員以快速、安全的方式運送行李箱。但相對的，如果是遇到那種四輪的行李箱，但其中有輪子故障，導致難以運送的話，行李箱的下場也可能會遇到拋擲的情況。

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