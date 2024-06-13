　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

什麼行李箱不會被「摔」？美地勤人員分享經驗：都市傳說並非絕對

（示意圖／pixabay）

▲美國地勤人員說明有關行李托運的「都市傳聞」。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

對於搭機出國，人們總是有許多疑問，像是明明自己是最早到機場報到，但是等待行李時卻等待半天。為此，美國一名地勤人員就在網路上解釋，行李出現的順序大多是亂數，並沒有早來晚拿、晚來早拿的情況。除此之外，該名地勤人員也分析了「哪種行李箱」不會被工作人員運送行李時亂摔。

根據《紐約郵報》報導指出，美國一名從事機場地勤的網友在Reddit上發文，解釋了有關行李托運的「都市傳聞」。該名網友表示，的確外界有傳聞「越早到機場進行行李托運，你的行李越會被壓在機艙底部，到時候拿行李時要等越久」的說法。

但該名網友表示，這種說法不能說是錯誤，但這並非是絕對，因為機場在進行行李運送到工作人員手上時，已經會變成多路線呈現，工作人員拿起行李放進機艙時，其實根本就是會整個打亂的運送。

而該名網友也聊到有關行李箱的建議，網友表示，對於地勤人員而言，他們在輸送行李時是有其時間限制，所以對於一些「沒有輪子」的行李箱、行李袋，他們為了在規定時間內完成輸送，不得不採取「拋擲」的方式進行運輸。

對於地勤人員而言，他們更喜歡的是「兩輪」的行李箱，而且行李箱的滾輪要非常的堅韌、強勁，這樣就可以讓地勤人員以快速、安全的方式運送行李箱。但相對的，如果是遇到那種四輪的行李箱，但其中有輪子故障，導致難以運送的話，行李箱的下場也可能會遇到拋擲的情況。

延伸閱讀
24歲女偶像未婚生子！自爆生父是「前首富獨子」　黑歷史遭起底
41歲女炫耀男友僅21歲　更稱「姊弟戀讓他免走彎路」
彰化小姊妹搶救110天…四肢出現萎縮　母輕喚「趕快醒來」：媽好想妳們

ET快訊
館長還原被撞狀況　他「下車喝飲料」：一副要參觀
爆乳DJ Yesong酒駕撞死外送員抱狗呆看　遭求刑15年哭
快訊／肌肉男撞進成吉思汗　依毀損、殺人未遂遭聲押
00878配息「超猛10萬入帳了」　全場狂數張數
快訊／闖紅燈被拍！王義川已繳罰單：報案確認是否跟監
99.9萬起、雙車型！最便宜國產電動車來了　台灣MG4上市
最慢路隊長「時速48公里」開雪隧挨罰！　網友齊喊：療癒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

什麼行李箱不會被「摔」？美地勤人員分享經驗：都市傳說並非絕對

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

胡歌開心有台灣腔「我們不昏彼此」　來台表態「我便宜又好用」：記得找我

陸網紅再度來台灣旅遊！　入境超自信卻在北車迷路XD

Toro爆劈腿！才被拍周旋於2女　前女友痛訴他「數度精神失控」

林襄臉腫有點害羞　打音波一下下啦

什麼行李箱不會被「摔」？美地勤人員分享經驗：都市傳說並非絕對

畫面曝光！聯結車轉彎沒禮讓　機車猛撞「插進前輪」騎士顱內出血

健身房遭撞！館長還原狀況　批男「飛車」後下車喝飲料：一副要參觀

產後3月PO「大腿特寫照」哭了！醫宣布不會消失 毛加恩妻焦慮：怎麼辦

G7同意「動用俄國凍結資產」援助烏克蘭！　高達500億美元

前5月6起大型車嚴重交通事故　屏東縣警方15日起3天大執法

AI是電腦業百年機遇！施崇棠：華碩伺服器「5年成長5倍」更快達成

按摩浴缸泡一半「活活被電死」　美男魂斷濱海渡假村

警專3花「跳手指舞」送畢業生！甩髮燦笑甜炸　網讚：看到年輕希望

黃暐瀚：民進黨一路開戰到2028　藍營「這個人」成罷免目標

台南市北區成功路、成功238巷口車禍　5人受傷送醫

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

新奇熱門新聞

什麼行李箱不會被「摔」？美地勤人員分享經驗

鞋子灰綠vs粉白？吵2年真相曝光了

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

燕子築巢真相曝光：牠們考量「這個」

時速60公里的風　摸起來竟像D奶

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

櫻花妹下海遇70歲老翁　「1夜激戰10次」嚇壞她

兒子不像自己！37歲人夫堅持驗DNA…2天後妻離子散

輪胎不打直！舊金山駕駛停車有學問

台灣10大恐怖遊樂設施！Top1網驚呼：不敢坐第2次

聖母峰乾屍變地標　每具都有故事

「瀕危姓氏」快消失　你認識幾個

坐枕頭爛屁股　被大人騙過哪些事

快挑戰唸「紅鯉魚與綠鯉魚與驢」

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

幻象2000墜海　軍方停止打撈機體

土城3死！4顆鋰電池輪流充電　爸見起火潑水秒爆炸

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

YTR眾量級家寧「最終篇章」PO文

林襄掉出超巨側胸…遭酸「假體要爆了」

女星耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳誰」2偶像被點名

泳裝妹拍學士服照！「一陣風吹來」畫面4000人讚爆

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

潛水驚見11個「詭異密封罈」…網悚喊別打開

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節

張文綺月賺400萬元要上市上櫃遇詐騙

新冠又來！網：比前次更嚴重　冒7症狀「這樣吃好得快」

泰晤士世界大學影響力排名！台灣4校進前100

快訊／6縣市大雨特報　2縣市大雷雨警戒

更多

最夯影音

更多

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面