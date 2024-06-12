婆婆「收費顧孩」遭拒發飆狂罵：我家失和都因為妳！人妻1招反擊

▲婆婆想要「收費」帶小孩被拒絕，從此開始酸言酸語，讓人妻相當受不了。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

圖文／CTWANT

婆媳問題，自古以來都是難解的一道題目。一名人妻抱怨，婆婆說要幫忙帶小孩，卻要求給錢，婉轉拒絕還被婆婆酸言酸語，讓她相當不能接受。

人妻在Dcard以「婆婆顧小孩要收錢，不給顧就一直叫」為題發文，表示與老公家境懸殊，婚後生了雙胞胎男寶，生產和月中的錢都是娘家出的，夫妻倆有工作，也完全足夠負擔，但因為爸媽覺得她孕期辛苦，所以基本上所有費用都是娘家出，而婆婆有想幫忙，但自己覺得沒關係、不勉強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人妻透露，孩子出生前，婆婆提到如果現在退休，還是要繼續繳勞健保，否則會影響退休金，因此說要幫他們帶小孩，但勞健保費用要他們負責，「問題是我從來沒有要她退休幫我顧兒子，平時也沒有同住，而是住我娘家，所以我回答她不用，我娘家那邊會幫忙，婆婆的臉馬上垮掉說沒禮貌。」

人妻嘆，之後回家，婆婆總是會酸言酸語，說是她造成他們家庭失和、小孩跟她不親等，「直到上次聚餐我終於受不了了，我跟婆婆說，我不會再帶兒子來了，他們開始會懂每句話的意思，難保您的言語污染，很抱歉，往後您要看孫子要麻煩到我家，結果之後回家，婆婆打電話到我娘家大發飆，說我們擺架子，顧小孩有什麼了不起。」

人妻說，就是抱怨一下，不是在計較婆婆顧孫子要收的金額，而是從生活各種大小事都是娘家這邊在支援，婆婆憑什麼左右夫妻倆的決定，「我決定不給她錢，讓我媽媽顧，更放心也能溝通育兒方式，辛苦每一位跟婆婆鬧翻的媽媽。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「我婆婆也是看我的育嬰假要結束了，一直在說要退休幫我顧小孩」、「她只是想退休吧，然後再用各種名目跟妳要錢，一旦答應，不只勞健保，之後可能還要支付薪水」、「在小孩面前講有的沒的，我真的沒辦法接受，妳的作法完全沒問題」。

延伸閱讀

▸ 娛樂報報／來台巧遇黃仁勳⋯⋯古川雄輝好奇圍觀 被認出親切掌鏡自拍

▸ 氣候異常結果率差...白河蓮子減產5成 每斤飆破400元

▸ 已婚小三嗆「我尪會提告」 正宮被威脅離婚慌了…律師揭8招：要怕的人是她