陸又中止ECFA產品關稅減讓　柯文哲：預期中的事、政府應準備

記者陳家祥／台北報導

大陸宣布自2024年6月15日起，對原產於台灣地區的134個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）協定稅率。對此，民眾黨主席柯文哲說，ECFA停掉本來就預期中的事，以目前兩岸這種狀態，台灣政府方面應該要準備，「我們還是非常反對中國片面停止ECFA，表示說你又再出招，也不跟台灣商量」。

▲民眾黨主席柯文哲與立委黃國昌、黃珊珊等人時事聯訪。（圖／記者陳家祥攝）



針對大陸再度宣布終止ECFA產品關稅減讓，柯文哲說，其實政府會面對的危機分成2種，黑天鵝、黑犀牛，「所謂黑天鵝就是想都沒想到，突然跑出來，這有時候遇到就比賽雙方應變速度跟能量；黑犀牛就是你大概預測會出現，只是確切時間點不確定」。

柯文哲指出，ECFA停掉本來就預期中的事，以目前兩岸這種狀態，台灣政府方面應該要準備，「我們還是非常反對中國片面停止ECFA，表示說你又再出招，也不跟台灣商量」。

柯文哲強調，反對中國這種片面停止的作為，但倒過來，其實這件事對台灣政府方面來講本來就是預期中的事，「今天最重要的是，到底台灣政府做了什麼準備？因為最後受害還是老百姓」。

關於陸客團赴陸禁令持續，柯文哲說，兩岸之間一定要溝通，因為互相出招受害的都是老百姓，「我的主張還是有交流才有辦法增加善意，有善意可以增加交流，最起碼避免誤解還有更可怕的擦槍走火」，所以本來兩岸之間要想辦法去溝通，這是民眾黨一貫的態度。