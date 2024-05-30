南韓新兵慘遭虐死！網友肉搜「女軍官」身分　未向死者家屬道歉

▲南韓陸軍新兵遭長官虐待而死，送醫時排出的尿液是「黑水」。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓陸軍新訓接連傳出負面新聞，前往江原道部隊服役、入伍不到兩周的新兵，疑似因夜晚吵鬧和點名問題，遭到長官以「軍紀訓練」體罰，在大熱天以40公斤重全副武裝狀態繞軍營奔跑，引發橫紋肌溶解症和敗血症死亡，如今網友肉搜出該名長官身分，發現長官為一名年輕女性，且事發後毫無悔意。

根據《韓聯社》，總部設於江原特別自治道麟蹄郡的陸軍第12步兵師團（乙支部隊），最近發生入伍不到兩周的新兵遭到上級長官施以「軍紀訓練」死亡的事件，該名新兵轉送民間醫院後仍高燒40.5度不止，最後因橫紋肌溶解症、敗血性休克死亡，今（30）日上午舉行告別式。

死亡新兵的靈堂設置於全羅南道羅州市，該部隊師團長趙宇堤（音譯）和軍方關係人士、死者家屬共100多人出席告別式。

面對媒體連日來的報導，南韓總統尹錫悅派人送來哀悼花環，陸軍參謀總長則授與「陸軍獻身獎」。現場響起3聲禮砲，作為對於「殉職」軍人的禮遇。部分軍方關係人士甚至用戴著白手套的手擦拭眼角的淚水。最後，軍方決定將該名新兵安葬至國立顯忠院（相當於我國忠烈祠），相當諷刺。

隨著軍樂隊吹奏起哀悼音樂，死者親友崩潰痛哭，「如今再也見不到他燦爛的笑容，心好痛！我將永遠記得他懂得體貼對方的身影。」

▲網友肉搜出體罰過當導致新兵死亡的中隊長為姜佑珍。（圖／翻攝自YouTube）

軍方承諾加快調查腳步，並將案件轉由民間的江原警察廳調查，江原警察廳成立調查專案小組，其他一同接受軍紀訓練的5名新兵因此以證人身分接受警方從早到晚的調查。

報導指出，該名新兵送到部隊裡的醫務室後，軍醫官為了降低體溫，先是為他吊點滴，接著再將他送往束草醫療院，然而新兵病勢急轉直下，3個小時內又送往江陵峨山醫院，此時早已失去意識。

根據韓媒《中央日報》、《韓國日報》，儘管軍方承諾會加速調查，但卻似乎包庇引發新兵死亡悲劇的中隊長（大尉），網友開始肉搜該名中隊長的身分、性別、年齡等個人資訊後，軍方甚至提供肇禍的中隊長接受心理諮商，引發南韓網友憤怒。

YouTube頻道「奈洛保管所」肉搜後公開該名中隊長的身分和照片，為一名年輕女性姜佑珍（강유진，音譯），畢業於仁濟大學第15屆體育健康管理系，目前在第12師團新兵教育隊擔任第4中隊長，5月23日中午在28度的高溫下，命令該名新兵「全副武裝」（背包20公斤、書籍20公斤，合計40公斤）繞軍營跑兩圈、伏地挺身。

該頻道接獲其他新兵的父母爆料，自從新兵遭虐死的新聞被媒體報導後，軍方居然主動向家長打電話，禁止家長接受外部媒體的採訪，且軍方其他人士甚至怪罪遭虐死的新兵「體力太差」，認為自從國家經歷新冠疫情後，新兵體格便開始直直落。

頻道也指出，自從憾事發生後，中隊長姜佑珍絲毫沒有悔意，完全沒有向死者家屬道歉，且在面對網友肉搜後，反而表示必須接受心理諮商；且姜佑珍還是偏激女性主義網路論壇「女性時代」的會員，該論壇今年3月涉入性剝削影像事件，論壇成員會透過App誘惑男性拍攝裸照，且還會針對男性生殖器和身材品頭論足，受害者包括駐韓美軍、未成年人。

另外，還有其他同一部隊的新兵家長爆料，該名遭虐死的新兵在送醫後，排出的尿液居然是「黑水」，可以想見該名新兵臨死前到底接受何等殘酷的訓練。