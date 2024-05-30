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社會 社會焦點 保障人權

知名高中學生被打斷鼻樑傷勢照曝　家長控：學校只想搓圓仔湯

新北某知名高中學生2023年底在寢室遭室友爆打，鼻梁骨折進行復位手術，還打上2個月的石膏，是否能恢復如初仍需觀察。（圖／讀者提供）

▲新北某知名高中學生2023年底在寢室遭室友爆打，鼻梁骨折進行復位手術，還打上2個月的石膏，是否能恢復如初仍需觀察。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新北市某知名高中2023年底發生校園暴力事件，二年級學生阿強（化名）在熄燈後，遭同寢室友阿國（化名）打斷鼻樑，校方卻未啟動校園霸凌事件處理流程，反而不斷「鼓勵」雙方家長私下和解，更未將兩學生分開或轉班，導致受害學生一直處在恐懼之中，也讓家長怒控校方只想「搓圓仔湯」，希望能還給自家孩子公道。

據了解，阿國與阿強同為二年級學生，平時在校各有自己的交友圈，2023年底卻因一場潑水嬉戲，阿國心生不滿對阿強掐脖暴打，導致受害學生頭部挫傷、鼻樑斷裂，還得住院進行復位手術，將來更可能面臨醫美修復的漫漫長路。

該名學生遭室友爆打，當場血流不止、怵目驚心，緊急被送往醫院急診。（圖／讀者提供）

▲該名學生遭室友爆打，當場血流不止、怵目驚心，緊急被送往醫院急診。（點圖可放大／CTWANT提供）

「潑水和打人都是在熄燈後發生的，教官到底在做什麼？」阿強父親憤怒表示，該校以軍事化管理聞名，多數學生皆住校，每學期學費加食宿高達10至12萬元，為了讓家長放心，聲稱每晚都會有教官駐點，坐鎮宿舍管理學生的一舉一動，卻在教官的眼皮子底下發生如此暴行，教官更姍姍來遲才導致自家孩子遭受嚴重傷害。

阿強父親也指控，暴力事件發生後，校方並未依照規定啟動校園霸凌事件處理流程，反而不斷向阿強父親聲稱對方有意和解，「鼓勵」雙方家長能私下達成共識，想將此事捏造成「同學間的小打小鬧」，意圖「大事化小、小事化無」，甚至讓自家孩子持續生活在恐懼之中。

阿強父親提到，直到案發後兩個星期，校方才安排施暴學生和受害學生更換寢室，但2人至今仍是同班同學，自家兒子在術後返校上課，還得時時提防對方有報復舉動，對方如今又以「自己的頭髮在打人時被阿國拉扯，頭皮因而紅腫擦傷」為由，向兒子提出傷害告訴，如此「秀下限」的舉動更讓他相信對方並非善類，兒子恐遭受再次暴力。

施暴男學生寫下悔過書，當中特別載明自己的頭髮被抓，事後更以此為由向被害學生提告。（圖／讀者提供）

▲施暴男學生寫下悔過書，當中特別載明自己的頭髮被抓，事後更以此為由向被害學生提告。（點圖可放大／CTWANT提供）

根據教育部規定，校方一旦得知校園暴力事件發生，應立刻成立專責小組啟動調查、確認和評估流程，倘若定義為重大校安事件，則該通知教育局和警察局，並進行高關懷個案處理，若定性為霸凌事件則該啟動輔導機制，對受害學生給予保護、關懷和支持，對施暴學生行為規範、恩威並濟和法治教育。

「這些流程都沒有，我家孩子沒有受到輔導，我則只感受到學校一心要『搓圓仔湯』。」阿強父親表示，他原先也想給施暴學生改過機會，發現自家孩子「挨打反被告」後才忍無可忍，詢問為何沒有啟動校園暴力事件調查，校方竟以「家長沒有申請」為由敷衍，質疑學校根本將規定視為無物。

「難道真的要再次發生割頸案，學校才會重視嗎？」阿強父親說，他曾要求加害學生轉班，校方卻各種推託，要求加害學生退學，校方則稱「倘若沒有再次暴力行為，則不會進一步懲處」，加害學生最終在一支大過，和寫下約100字又錯漏百出的悔過書中「結束這回合」，校方的處理態度儼然是給受害學生二次傷害。

校方表示，之所以沒有立刻啟動校園霸凌調查流程，是因家長得知案情後體諒衝突狀況，因而「拒絕」啟動偵查，但家長近日有提出需求，已啟動相關流程。校方強調，案發後有持續輔導跟關注兩學生的狀況，而根據教育部規定，校方如認定學生有轉班需求，需經家長和學生同意或申請，但動粗學生沒有申請或同意轉班，此部分將再邀請兩方家長協調。

新北市教育局表示，校方表示本案為學生間惡作劇衍生之不當行為並已做妥適處理，但家長於5月20日向學校提出調查申請，學校即受理，並依校園霸凌防制準則規定辦理，本局持續追蹤學校處理。至於本案疑似校園霸凌，學校卻延遲校安通報，本局已函文糾正學校，避免上述類案再生。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

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