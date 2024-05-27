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社會 社會焦點 保障人權

超瞎理由！成功嶺二兵營區門口丟包朋友回家　竟因要鑑測心情差

▲高病毒量運將搭高鐵到成功嶺懇親，匡列11人採檢出爐。（圖／市府提供）

▲成功嶺一年義務役新兵昨晚到營區門口後丟包友人，開車衝回家中。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

陸軍十軍團成功嶺一年義務役趙姓二兵昨日收假，由朋友開車載他回營區，結果趙兵疑似心情不好，把朋友丟包在營區門口，直接跳上車開回雲林台西家中。昨晚有媒體稱「奪刀搶車」一事，十軍團澄清絕無此事，趙兵疑似近日要鑑測心情差，昨日情況為逾假未歸，由軍方到家中帶人回營。

據了解，昨日趙兵應在19時回營、21時完成收假，卻在19時許由朋友載到營區門口時，疑似心情差，趁朋友下車時，突然把車子開走，把朋友丟包在現場，家屬得知情況後，立即通報軍警，沿路搜索後，才發現趙兵開車約1小時返回雲林縣台西鄉家中。

軍方得知後，立即派員前往趙兵家中，發現他確實在家，與家屬進行溝通後，才又將人帶回營區，約晚間23時許才返抵，換算下來，趙兵逾假未歸2、3小時，將進行懲處。

至於有媒體稱「奪刀搶車、債務」情況，十軍團澄清並無此事。十軍團指出，趙兵年紀僅18歲，為步兵302旅一年義務役二兵，並無債務問題，昨日也沒有亮出刀械，疑似是因近日就要鑑測、心緒差，才突然開車返家，人員均安。

十軍團強調，趙兵違反軍紀營規部分，將依調查結果，核予適懲；有關心緒問題，將鏈結心理輔導機制，並加強官兵生命教育與心理諮商輔導措施，建立正確生命認知。

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