懷疑嬌妻出軌！哈薩克前部長「抓頭撞地」活活打死她　被判刑24年

▲哈薩克前經濟部長比辛巴耶夫(左)將妻子努科諾娃(右)活活打死,而被判監禁24年。(組圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

哈薩克前經濟部​​長比辛巴耶夫(Kuandyk Bishimbayev)因對新婚一年的31歲妻子努科諾娃(Saltanat Nukenova)施暴,將其活活打死,而在5月13日被法院判處24年監禁。

據BBC報導,這起殺妻案發生於去年11月9日。監視器畫面顯示,當天上午7時15分,比辛巴耶夫因為懷疑妻子出軌,而在首都阿斯塔納親戚家的餐廳內,拽著努科諾娃的頭髮對她拳打腳踢。

Former minister Kuandyk Bishimbayev from Kazakhstan went on trial for murdering his wife, Saltanat Nukenova.



The Supreme Court of Kazakhstan published this shocking footage of how the ex-Minister of Economy beat his wife.



According to the conclusion of the investigation,… pic.twitter.com/nADsgG2bFy