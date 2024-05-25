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懷疑嬌妻出軌！哈薩克前部長「抓頭撞地」活活打死她　被判刑24年

▲▼哈薩克前經濟部長比辛巴耶夫（左）將妻子努科諾娃（右）活活打死。（組圖／翻攝自X）

▲哈薩克前經濟部長比辛巴耶夫（左）將妻子努科諾娃（右）活活打死，而被判監禁24年。（組圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

哈薩克前經濟部​​長比辛巴耶夫（Kuandyk Bishimbayev）因對新婚一年的31歲妻子努科諾娃（Saltanat Nukenova）施暴，將其活活打死，而在5月13日被法院判處24年監禁。

據BBC報導，這起殺妻案發生於去年11月9日。監視器畫面顯示，當天上午7時15分，比辛巴耶夫因為懷疑妻子出軌，而在首都阿斯塔納親戚家的餐廳內，拽著努科諾娃的頭髮對她拳打腳踢。

比辛巴耶夫施暴後，將妻子拖到了沒有監視器的VIP室內，對她展開長達12小時的「審訊」，還用手機拍攝了幾段影片。儘管法院在審理中播放了相關影片，但影片的內容並未對外公開，媒體只能從音源得知，比辛巴耶夫多次辱罵努科諾娃，並質疑她與一名男子的感情。

晚間8點，比辛巴耶夫突然叫來救護車，但法醫指出，努科諾娃當時早已沒了氣息，至少已死亡6到8小時。驗屍報告顯示，努科諾娃的頭部有外部瘀傷、擦傷和嚴重傷口，這些外傷導致她的頭骨和大腦表面之間有230毫升的血液，造成腦損傷，而且她的脖子也有曾被勒住的跡象，顯示她生前曾經歷一段痛苦的虐待。

最高法院在審理此案後，於今年5月13日宣布比辛巴耶夫的謀殺罪名成立，並將他判處有期徒刑24年，至於試圖為比辛巴耶夫隱瞞罪行的親戚拜扎諾夫（Bakhytzhan Baizhanov），則被判處監禁4年。這名男子在審判期間聲稱比辛巴耶夫要求他刪除監視器錄影。

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